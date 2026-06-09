Au premier trimestre 2026, les titres cotés sur Euronext Paris ont généré 23,8 milliards de dollars de volume sur les marchés d'OTC Markets Group, plaçant Paris au deuxième rang des bourses européennes, derrière Londres (28,7 milliards) et devant Zurich (20,8 milliards). Un chiffre qui traduit un appétit croissant des investisseurs américains pour les grandes valeurs françaises.

A l'échelle continentale, les titres européens ont pesé 118,6 milliards de dollars sur le trimestre, soit 56 % du volume international total, avec les titres internationaux représentant désormais 93 % du volume en dollars traité sur OTC Markets. Les investisseurs américains, premier réservoir mondial de capitaux, s'exposent aux marchés européens à un rythme soutenu via OTC Markets Group, aujourd'hui le premier marché américain pour les titres non-américains.

Le mécanisme : List Local, Trade Global

OTC Markets Group opère quatre marchés régulés aux États-Unis pour plus de 12 000 valeurs américaines et internationales, sous une logique résumée par sa devise : List Local, Trade Global. Concrètement, une société européenne conserve sa cotation principale sur Euronext, SIX ou Deutsche Börse, et ses titres sont simultanément négociables aux États-Unis via les marchés d'OTC Markets Group, qui joue le rôle de marché secondaire. Les investisseurs américains traitent ces actions en dollars, pendant les heures de marché américaines, via les plateformes de courtage qu'ils utilisent déjà.

Le cadre réglementaire repose sur la règle 12g3-2(b) de la SEC, le gendarme boursier américain, qui permet aux émetteurs étrangers éligibles d'accéder aux marchés américains en s'appuyant sur les informations financières déjà publiées sur leur marché d'origine. Pour une société cotée à Paris, rapports annuels, résultats intermédiaires et communications réglementées produits selon le droit français et européen suffisent à satisfaire les obligations d'information américaines, à condition d'être disponibles en anglais. Pas de double reporting, pas de reformatage comptable. Le coût et la complexité sont sans commune mesure avec une double cotation à Wall Street sur une bourse traditionnelle, qui implique enregistrement SEC, obligations Sarbanes-Oxley et dépôt du formulaire 20-F.

Les grandes valeurs européennes franchissent le pas

Le mouvement s'accélère visiblement. En 2025, une série de grandes capitalisations européennes ont rejoint OTCQX Best Market : le London Stock Exchange Group, Aviva, Compass, Reckitt Benckiser, Bayer ou encore OMV. Début 2026, Tesco a suivi, portant à OTCQX Best Market une audience d'investisseurs américains jusque-là peu exposés à la grande distribution britannique. Côté français, BNP Paribas, AXA et Danone figurent parmi les entreprises présentes sur OTCQX. Le palmarès OTCQX Best 50 publié en 2026 inclut quatorze sociétés européennes, dont trois françaises.

Dans une interview disponible sur otcmarkets.com, Jean-Michel Bonamy, Deputy CFO et Head of Investor Relations de Publicis, résume la logique de ce choix : "Publicis réalise plus de 60% de son chiffre d'affaires aux États-Unis et nos plus grands concurrents y sont cotés. OTCQX est une plateforme très attractive pour donner aux investisseurs un outil supplémentaire d'investissement dans la société." Publicis est coté sur Euronext Paris sous le code PUB et négocié aux Etats-Unis sous les codes PGPEF et PUBGY.

OTCQX, OTCQB, OTCID : trois niveaux d'engagement pour les émetteurs étrangers

OTCQX Best Market est le marché de référence pour les émetteurs internationaux établis. Il exige une certification annuelle de conformité aux normes du marché d'origine, un engagement à fournir une information à jour aux investisseurs américains, et des critères financiers minimaux. C'est le marché choisi par les grandes capitalisations européennes citées plus haut.

En dessous, OTCQB Venture Market s'adresse aux entreprises en croissance qui souhaitent accéder aux investisseurs américains avec des obligations adaptées à leur stade de développement. Plus récent, l'OTCID Basic Market, lancé en juillet 2025, propose un niveau d'entrée avec certification de la direction et publication d'informations financières de base.

A l'autre extrémité, le marché Pink Limited accueille par défaut les titres étrangers traités aux États-Unis sans implication active de l'émetteur. Un avertissement de risque est affiché pour les investisseurs américains, signalant l'absence d'engagement de la société sur ce marché. Le marché sur lequel se positionne une société traduit directement le degré d'attention qu'elle porte à sa base d'actionnaires américaine.

Pourquoi le mouvement s'accélère

Deux facteurs structurels expliquent la croissance de 42,8% du volume européen sur OTC Markets entre 2024 et 2025. Le premier tient à la montée continue de la gestion passive américaine, qui cherche à élargir son univers d'investissement au-delà des seules valeurs cotées à Wall Street. Le second relève d'un intérêt renouvelé pour les actions européennes, dont la décote relative par rapport aux comparables américains et les politiques de dividende constituent des arguments d'allocation solides.

Les données du premier trimestre confirment une réalité que les directions financières européennes ne peuvent plus ignorer. Les investisseurs américains représentent une force croissante et significative dans l'actionnariat mondial, et méritent aujourd'hui une place à part entière dans toute stratégie de relations investisseurs.