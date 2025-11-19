Boeing et flydubai ont signé un protocole d'accord portant sur l'acquisition de son quatrième 737 MAX. Cet accord, qui comprend 75 commandes et 75 options, permettra à flydubai de moderniser sa flotte et de poursuivre le développement de son réseau.
La compagnie aérienne basée à Dubaï couvre désormais plus de 135 destinations, dont de nouvelles liaisons vers Lasi, Nairobi , Riga, la Lettonie, entre autres villes.
flydubai exploite actuellement 96 Boeing 737. Ce nouvel accord, une fois finalisé, viendra s'ajouter aux commandes en cours de 737 MAX issues d'achats antérieurs.
' flydubai est l'un des premiers opérateurs mondiaux du 737 MAX et sa décision de passer une nouvelle commande - la quatrième à ce jour - témoigne de la valeur et de la polyvalence exceptionnelles du 737 MAX sur le marché ', a déclaré Stephanie Pope , présidente et directrice générale de Boeing Commercial Airplanes.
Publié le 19/11/2025 à 11:19
