Flynas commande 25 appareils supplémentaires auprès d'Airbus

La compagnie saoudienne à bas coûts accroît ses engagements sur les programmes A330neo et A321neo afin de soutenir l'expansion de son réseau domestique, régional et long-courrier.

Airbus fait savoir que flynas lui a confirmé une commande supplémentaire de 5 Airbus A330-900 et de 20 A321neo, portant son engagement total auprès de l'avionneur européen à 235 appareils.



La compagnie exploite actuellement une flotte de 67 avions Airbus et indique que ces acquisitions soutiendront la croissance de ses activités en Arabie saoudite, ainsi que le développement de sa filiale flynas Syria.



Cette extension de la flotte doit accompagner l'ouverture de nouveaux marchés et renforcer les capacités opérationnelles du transporteur, dans un contexte marqué par les projets touristiques du royaume et l'organisation de l'Exposition universelle de 2030 et de la Coupe du monde de football 2034.



Peu avant 16h, le titre Airbus gagnait un peu plus de 5%, profitant toujours de son annonce surprise : procéder au rachat de 5 MdsEUR d'actions au cours des trois prochaines années.