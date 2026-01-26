Fnac Darty s'impose comme le dossier central, porté par une opération qui remet la valeur sous les projecteurs, pendant que Basic-Fit et Friedrich Vorwerk profitent de publications solides pour reprendre de l'élan. À l'opposé, Danone et Skan rappellent que les annonces sensibles et les avertissements restent sévèrement sanctionnés, sur une séance rythmée par des arbitrages rapides et une pluie d'ajustements de recommandations.

Actions en hausse :



Fnac Darty (+18%) s'envole en début de séance après l'annonce d'une offre publique d'achat de la part d'EP Group, contrôlé par Daniel Kretínsky. La proposition s'élève à 36EUR par action, soit une prime d'environ 19% par rapport au dernier cours de clôture. L'initiateur, déjà détenteur de 28,5% du capital, n'envisage ni retrait de la cote ni remise en cause de la stratégie ou de la politique de dividende.



OHB (+8%) s'envole en début de séance après des informations de presse faisant état de discussions préliminaires avec Rheinmetall en vue d'une offre conjointe pour un réseau de satellites de défense allemand. Le projet, encore en discussion, porterait sur un service de communications par satellite de niveau militaire pour les forces armées.



MBB SE (+6%) avance légèrement après la publication d'un EBITDA ajusté annuel de 211 MEUR pour un chiffre d'affaires de 1170 MEUR. Le groupe fait état d'une nette progression de sa liquidité nette, portée à environ 760 MEUR fin 2024 contre 553,9 MEUR un an plus tôt. Cette amélioration repose sur une très forte performance opérationnelle globale au quatrième trimestre, soulignant la solidité financière de l'ensemble.



Pan African Resources (+5%) progresse nettement après avoir confirmé être en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels de production. Le groupe affiche une hausse de 51% de sa production d'or au premier semestre, à 128 296 onces, et anticipe une nouvelle progression au second semestre. La société prévoit par ailleurs d'être totalement désendettée d'ici fin février 2026 et propose l'instauration d'un dividende intermédiaire de 12 centimes sud-africains.



Friedrich Vorwerk (+5%) progresse nettement en début de séance après la publication de résultats annuels provisoires largement supérieurs aux attentes. Le groupe affiche un chiffre d'affaires 2025 de 704 MEUR, au-delà des estimations, assorti d'une marge d'EBITDA de 23,2%. L'EBITDA atteint 163,3 MEUR, porté par un quatrième trimestre très dynamique.



Basic-Fit (+5%) progresse en début de séance après avoir confirmé des perspectives 2025 conformes à ses objectifs. Le groupe anticipe un chiffre d'affaires d'environ 1,415 MdEUR et un EBITDA sous-jacent hors loyers de 344 MEUR, en ligne avec les attentes. La publication de prévisions 2026 plus ambitieuses, incluant une croissance du chiffre d'affaires, un EBITDA en hausse et un flux de trésorerie disponible positif.



Vestas Wind Systems (+5%) progresse nettement en début de séance après le maintien de la recommandation à l'achat de JP Morgan. L'analyste conserve un objectif de cours fixé à 200 DKK, confirmant une vision favorable sur le potentiel du titre. Le contexte sectoriel porteur autour du développement de l'éolien offshore en mer du Nord renforce également l'attrait du dossier aux yeux du marché.



Actions en baisse :



Hemnet Group (-4%) recule en début de séance après l'abaissement de la recommandation de BNP Paribas Exane à sous-performance contre neutre auparavant. La banque d'affaires fixe dans le même temps un objectif de cours à 135 couronnes. Ce changement de regard pèse sur le titre, le marché intégrant un potentiel de performance jugé désormais plus limité.



KION Group (-4%) recule en début de séance après la dégradation de sa recommandation par Jefferies, passée de neutre à vendeur. L'analyste abaisse dans le même temps son objectif de cours de 63 EUR à 51 EUR. Ce changement de jugement pèse sur le titre, le marché intégrant une vision désormais plus défavorable sur le potentiel boursier du groupe.



Danone (-3%) recule en début de séance après l'annonce du rappel ciblé de lots limités de laits infantiles sur certains marchés. Le groupe insiste sur le caractère préventif de la mesure et sur la conformité de ses produits aux normes de sécurité alimentaire. Oddo BHF maintient toutefois sa recommandation de surperformance, tout en abaissant son objectif de cours de 84 EUR à 79 EUR. Malgré ce soutien du broker, l'actualité pèse à court terme sur le titre.



Skan Group (-3%) recule en début de séance après avoir confirmé son avertissement sur résultats pour 2025. Le groupe indique un chiffre d'affaires préliminaire en baisse de 8% à 332 MCHF et un EBITDA en recul d'environ un tiers à 38 MCHF. Cette contre-performance reflète l'échec du redressement attendu au second semestre. Malgré une légère progression des entrées de commandes.



JM AB (-2%) recule en début de séance après des avis de brokers contrastés. SEB relève son objectif de cours à 150 couronnes tout en maintenant sa recommandation de conserver. À l'inverse, ABG Sundal Collier abaisse sa recommandation à conserver contre acheter, avec un objectif également fixé à 150 couronnes.



Icade (-2%) recule en ce début de séance après la nette dégradation de sa recommandation par UBS, passée d'acheter à vendre. Dans le même temps, la banque abaisse fortement son objectif de cours, ramené de 37 EUR à 19 EUR. Ce changement de jugement alimente les prises de bénéfices, le marché intégrant une vision désormais beaucoup plus prudente sur le potentiel du titre.