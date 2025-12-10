Fnac Darty annonce avoir conclu un accord avec le Trustee du fonds de pension Comet au Royaume-Uni avec Canada Life UK pour assurer entièrement les passifs du régime via un buy-in intégral de 330 millions de livres sterling.
"Cette transaction garantit les avantages à long terme de tous les bénéficiaires du régime en transférant le risque financier lié aux paiements futurs à un assureur de premier plan", explique le distributeur de biens électroniques, électroménagers et culturels.
"Cela constitue une étape majeure de réduction des risques pour Fnac Darty, offrant une plus grande visibilité sur les coûts associés et renforçant ainsi sa position de liquidité à long terme", poursuit le groupe français.
Selon les termes de l'accord avec le Trustee, cette opération n'a aucun impact significatif sur la position de trésorerie de Fnac Darty. Les prestations pour les bénéficiaires du régime restent inchangées dans le cadre de l'accord.
Fnac Darty est le n° 1 français de la distribution de produits culturels et de loisirs. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- distribution de produits culturels, informatiques et électroniques grand public : livres, jouets, consoles de jeux, disques de musique, téléphones, produits informatiques (ordinateurs, tablettes, périphériques, logiciels, etc.), produits hi-fi (télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs et enregistreurs de DVD), appareils photos et caméscopes, baladeurs MP3, films DVD, appareils électroménagers, etc. L'activité est assurée à travers un réseau de magasins (détention, à fin 2023, de près de 1 000 points de vente dans le monde) et par le biais d'Internet ;
- vente de services de développement de photos ;
- distribution de billets de spectacles : concerts, pièces de théâtre, opéras, expositions, cirques, musées, etc. ;
- vente de voyages (Fnac Voyages).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et Suisse (78,7%), Péninsule Ibérique (9,9%), Belgique et Luxembourg (7,5%) et Italie (3,9%).
