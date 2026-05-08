Selon le communiqué publié par le régulateur, EP Group propose 36 euros en numéraire pour chaque action Fnac Darty et 81,12 euros pour chaque Oceane (obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes).
L'offre vise l'ensemble des titres non encore détenus par EP Group et Vesa Equity Investment, qui contrôlent déjà de concert 28,45% du capital et des droits de vote du distributeur. Elle porte également sur les actions auto-détenues par Fnac Darty, les titres indisponibles détenus par le directeur général Enrique Martinez ainsi que les actions susceptibles d'être émises avant la clôture de l'opération.
Au total, l'OPA pourrait concerner jusqu'à 20 642 133 actions, un nombre pouvant être porté à 21 728 044 en cas d'émission de nouveaux titres durant la période d'offre. Les 564 098 Oceane actuellement en circulation sont également visées.
L'AMF souligne par ailleurs qu'EP Group ne prévoit ni retrait obligatoire ni radiation de la cote des actions et des Oceane de Fnac Darty à l'issue de l'opération, même si les conditions nécessaires étaient réunies.
Fnac Darty est le n° 1 français de la distribution de produits culturels et de loisirs. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- distribution de produits culturels, informatiques et électroniques grand public : livres, jouets, consoles de jeux, disques de musique, téléphones, produits informatiques (ordinateurs, tablettes, périphériques, logiciels, etc.), produits hi-fi (télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs et enregistreurs de DVD), appareils photos et caméscopes, baladeurs MP3, films DVD, appareils électroménagers, etc. L'activité est assurée à travers un réseau de magasins (détention, à fin 2025, de 1 484 points de vente dans le monde) et par le biais d'Internet ;
- vente de services de développement de photos ;
- distribution de billets de spectacles : concerts, pièces de théâtre, opéras, expositions, cirques, musées, etc. ;
- vente de voyages (Fnac Voyages).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (58,7%), Italie (25%), Belgique (6,1%), Portugal (5,2%), Espagne (2,9%) et Suisse (2,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.