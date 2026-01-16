Fnac Darty : VESA Equity Investment passe sous les 30%
VESA Equity Investment, société contrôlée par le milliardaire tchèque Daniel K?etínský, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 décembre, les seuils de 30% du capital et des droits de vote de Fnac Darty.
Le déclarant a précisé détenir, à cette date et à ce jour, 8 448 839 actions Fnac Darty représentant autant de droits de vote, soit 28,46% du capital et des droits de vote du groupe de distribution d'électronique grand public, d'électroménager et de produits culturels.
Ce franchissement de seuils résulte exclusivement de l'ajustement du nombre d'actions effectivement couvertes par le contrat "cash-settled share forward" à dénouement en espèces, s'établissant à ce jour à 2789 actions Fnac Darty.
Fnac Darty est le n° 1 français de la distribution de produits culturels et de loisirs. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- distribution de produits culturels, informatiques et électroniques grand public : livres, jouets, consoles de jeux, disques de musique, téléphones, produits informatiques (ordinateurs, tablettes, périphériques, logiciels, etc.), produits hi-fi (télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs et enregistreurs de DVD), appareils photos et caméscopes, baladeurs MP3, films DVD, appareils électroménagers, etc. L'activité est assurée à travers un réseau de magasins (détention, à fin 2023, de près de 1 000 points de vente dans le monde) et par le biais d'Internet ;
- vente de services de développement de photos ;
- distribution de billets de spectacles : concerts, pièces de théâtre, opéras, expositions, cirques, musées, etc. ;
- vente de voyages (Fnac Voyages).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et Suisse (78,7%), Péninsule Ibérique (9,9%), Belgique et Luxembourg (7,5%) et Italie (3,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.