Fnac Darty : VESA Equity Investment passe sous les 30%

VESA Equity Investment, société contrôlée par le milliardaire tchèque Daniel K?etínský, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 décembre, les seuils de 30% du capital et des droits de vote de Fnac Darty.

Le déclarant a précisé détenir, à cette date et à ce jour, 8 448 839 actions Fnac Darty représentant autant de droits de vote, soit 28,46% du capital et des droits de vote du groupe de distribution d'électronique grand public, d'électroménager et de produits culturels.



Ce franchissement de seuils résulte exclusivement de l'ajustement du nombre d'actions effectivement couvertes par le contrat "cash-settled share forward" à dénouement en espèces, s'établissant à ce jour à 2789 actions Fnac Darty.