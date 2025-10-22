Fnac Darty voit son activité et sa marge brute croître au T3, confirme son objectif annuel

Au troisième trimestre 2025, Fnac Darty indique avoir enregistré un chiffre d'affaires de 2 488,3 millions d'euros, en progression de 1,6% à données comparables (LFL) sur un an, et de 34,6% en données publiées, intégrant l'acquisition d'Unieuro.



Cette croissance s'appuie sur une bonne dynamique dans l'ensemble des zones géographiques, avec une hausse LFL de 1,7% en France et de 1,3% dans le reste de l'Europe. Le trimestre a été marqué par une forte demande liée à la rentrée scolaire, le succès du lancement d'une nouvelle console de jeux et la montée en puissance des activités de services.



Les ventes en ligne ont continué de progresser et représentent désormais 20% du chiffre d'affaires total du Groupe, portées notamment par le développement du modèle omnicanal (Click & Collect), qui pèse près de 50% des ventes en ligne.



Par ailleurs, le groupe indique que son taux de marge brute avait progressé de +50 pdb entre fin septembre 2024 et fin septembre 2025 en comparable, principalement grâce à la contribution croissante des activités de services qui a largement compensé l'effet défavorable du mix produits sur la période.



'Nous avons réalisé un trimestre très solide, soutenu en particulier par nos activités services et par les ventes en ligne', confirme Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty. Il souligne aussi 'la reprise d'un cycle de renouvellement de produits' et des débuts encourageants pour le plan stratégique 'Beyond everyday', avec notamment le lancement de la marque Darty au Portugal.



Fnac Darty confirme sa guidance annuelle, visant une hausse de 15 points de base du taux de marge opérationnelle comparable, à 2% d'ici fin 2025.