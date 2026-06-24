Focus d'AlphaValue sur le marché automobile européen

Au lendemain de la publication des chiffres de ventes de voitures particulières neuves de l'ACEA (Association des constructeurs européens d'automobiles) pour le mois de mai, AlphaValue s'est penchée sur le secteur et ses représentants.

La société indépendante de recherche financière indique que les immatriculations de voitures particulières neuves en Europe ont maintenu une dynamique positive en mai, notamment grâce à la croissance des motorisations électrifiées, en particulier les véhicules électriques à batteries (BEV) avec le renfort de Tesla. Les ventes de l'Américain ont flambé de 152,4% en mai dans l'Union européenne, à 21 767 unités, en partie grâce à une base de comparaison favorable.



Parallèlement, les constructeurs chinois ont enregistré de bonnes performances, notamment sur les hybrides rechargeables et les BEV. On peut notamment citer la hausse de 158,8% pour BYD, qui a réussi à écouler 26 017 véhicules.



En revanche, AlphaValue note que les constructeurs généralistes européens ont vu leurs immatriculations reculer.



Au niveau du marché, les analystes estiment que l'incertitude macro-économique et la prudence de la demande des consommateurs devraient limiter le potentiel de croissance.



Sur le mois de mai, selon les données de l'ACEA, le marché automobile de l'Union européenne a connu une croissance de 3,2%, à 955 013 d'unités. Sur la période de janvier à mai, la hausse a atteint 4%, à 4,748 millions d'unités.



Analyse parmi les gros constructeurs



AlphaValue note que Volkswagen est resté le leader en volume en Europe, malgré une baisse des immatriculations de 3%, à 308 299 unités, en mai. Le groupe a été pénalisé par les reculs de Porsche (-15,7%), Seat (-8,5%) et Cupra (-6%). La marque Volkswagen a également baissé à 121 318 unités (-4,8% sur un an), tout comme Skoda (-1,5%). Audi a montré des signes d'amélioration avec une croissance de 4,4%. La part de marché du groupe VW est passée de 27,8% à 26,1%. La recommandation est toujours à réduire, avec une cible de 78,90 euros.



Les analystes ont également relevé que la dynamique de Stellantis s'était interrompue en mai, avec des immatriculations en baisse de 2,3% sur un an à 164 958 unités, et une part de marché en baisse de 15,2% à 14,3%. DS (-31,4%), Alfa Romeo (-23,9%), Peugeot (-12,6%) et Jeep (-11,1%) ont sous-performé. En revanche, Fiat (+20,6%) et Opel (+6,3%) ont affiché de solides performances. L'avis est passé de réduire à ajouter, avec un objectif de cours de 6,09 euros.



Enfin, pour le Groupe Renault, les immatriculations sont en baisse de 1% sur un an à 110 124 unités, pour une part de marché reculant de 10% à 9,6%, malgré le succès continu de la Dacia Sandero, numéro 1 en mai. Les ventes de Dacia ont baissé de 3,3% sur un an, tandis que la marque Renault est restée stable (+0%). Les immatriculations d'Alpine ont augmenté de 72%, en raison d'une base de comparaison basse. Depuis le début de l'année, les immatriculations du groupe sont en baisse de 5,4% à 535 295 unités. La recommandation est à ajouter, avec une cible de 35,40 euros.