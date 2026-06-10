Focus Entertainment signe un partenariat d'édition avec Day 4 Night Studios
Focus Entertainment Publishing, filiale de PULLUP Entertainment, a annoncé un accord d'édition mondial avec le studio indépendant Day 4 Night Studios pour Bradley the Badger, un jeu d'action-aventure à tonalité satirique.
Présenté lors des Game Awards 2025, le titre a rapidement suscité l'intérêt des joueurs et de l'industrie. Selon l'éditeur, il s'est hissé parmi les dix jeux les plus ajoutés aux listes de souhaits sur Steam (une plateforme de distribution de contenu en ligne) une semaine après son annonce.
Le projet est dirigé par Christian Cantamessa et Davide Soliani, deux figures reconnues du secteur. Dans le cadre de cet accord, Focus Entertainment accompagnera le développement et la commercialisation mondiale du jeu.
Pour Focus Entertainment, ce partenariat s'inscrit dans sa stratégie visant à soutenir des créateurs expérimentés et des licences originales à fort potentiel, tout en renforçant son catalogue de jeux premium.
PULLUP Entertainment (ex Focus Entertainment) est spécialisé dans l'édition de jeux vidéo destinés aux PC et aux consoles. La société accompagne les studios de développement dans le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. PULLUP Entertainment dispose de licences à succès telles que The Surge, Vampyr, ou A Plague Tale : Innocence.
La commercialisation des produits est assurée via des plateformes de téléchargement et par le biais de distributeurs.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (30%), Amériques (53%), Asie (6%) et autres (5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.