Un an et un jour après l'investiture de Donald Trump pour son second mandat, le monde est dans une situation de tension inédite depuis plusieurs décennies. La profonde dégradation de la relation UE/USA déstabilise les marchés, qui regardent désormais aussi d'un oeil inquiet l'actualité politique et monétaire au Japon. A la tribune de Davos aujourd'hui, le président américain pourrait adopter une position historique. De compromis ou de rupture, telle est la question.

J'ai parlé hier de ceux qu'on appelle les bond vigilantes, c’est-à-dire investisseurs obligataires qui sifflent généralement la fin de la récré quand quelque chose part en cacahuète dans le monde financier. Je confirme qu'ils sont de sortie. A la fois aux Etats-Unis et au Japon. Tokyo est loin de Washington ou de Bruxelles, mais ce qui s'y passe est toujours scruté de près en Occident. Non seulement parce que le Japon est un gros créancier des Etats-Unis, mais aussi parce qu'il existe un lucratif enchevêtrement financier mondial de très grande ampleur basé sur les écarts de change et de taux directeurs entre le Japon et le reste du monde, connu sous le nom de carry trade.

La montée des tensions autour de la revendication territoriale des Etats-Unis sur le Groenland, couplée à une brusque montée des doutes sur la soutenabilité de la dette japonaise, ont fait grimper les rendements obligataires et chuter les actions depuis le début de la semaine. Hier, Wall Street a lourdement chuté après un weekend de trois jours : le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont perdu plus de 2%, soit la pire séance américaine depuis le début du mois d'octobre.

La tension du marché obligataire s'est matérialisée par un pic à 4,30% hier en séance pour le 10 ans US. Un niveau inédit depuis septembre, d'autant plus élevé qu'il y a eu des baisses de taux de la Fed dans l'intervalle. Ça dit que les investisseurs obligataires ont moins confiance en l'avenir et demandent des primes plus élevées pour détenir de la dette US. Au Japon, le mouvement a été plus spectaculaire. La curieuse digue de complaisance qui s'était installée depuis les promesses de plan de relance agressif de la nouvelle Première ministre a cédé. Le rendement des obligations japonaises s'est envolé, notamment sur les maturités longues, parce que les investisseurs n’achètent plus le récit officiel. Le problème est à la fois politique et monétaire. Le nouveau gouvernement, tenté par la relance budgétaire dans une économie molle, est attaqué sur le risque de dérapage incontrôlé d'une dette nipponne déjà XXL. La Banque du Japon a bien entamé une normalisation monétaire, mais trop timidement et manifestement trop tard. L'inflation, au plancher pendant des années, est désormais coincée autour de 3%, largement au-dessus de sa cible. Avec son taux directeur de 0,75%, la BoJ est en retard sur la courbe. Les appels au calme du ministère japonais des Finances ont permis de dégonfler un peu les rendements cette nuit, mais l'obligataire a clairement tracé une ligne rouge ces dernières heures. La BoJ se réunit vendredi, mais aucun mouvement n'est anticipé sur ses taux.

Je me suis un peu attardé sur cette double tension sur le marché obligataire ce matin, parce que si elle peut paraître obscure au profane, elle préoccupe réellement les financiers.

L'autre événement de la journée, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. La tornade Donald Trump doit débarquer à Davos avec son aréopage de courtisans. Sauf si un petit retard à l'allumage contrarie le protocole. Air Force One a en effet dû rebrousser chemin pour un petit souci électrique, ce qui risque de décaler le programme. Le président américain espère faire plier le Groenland, le Danemark et toute l'Europe sur un transfert de propriété de la grande île. Il devrait tancer ses anciens partenaires pour leur comportement et faire étalage de la puissance des Etats-Unis. Par ailleurs, il a exclu de répondre à l'invitation d'Emmanuel Macron de participer à la réunion du G7 cette semaine à Paris.

Mais ce n'est pas fini. C'est aussi aujourd'hui que la Cour suprême américaine doit trancher le cas Lisa Cook, la gouverneure de la Fed que Donald Trump veut évincer. Une affaire suivie de près en tant que symbole de la mainmise future de la Maison Blanche sur la banque centrale américaine. En revanche, il ne devrait pas y avoir de décision à court terme de la Cour sur la constitutionnalité des droits de douane, sauf rebondissement. Un papier des juristes de Bloomberg souligne que les juges entrent dans une pause de quatre semaines sans autre audience prévue avant le 20 février. Hier, alors qu'ils avaient l'opportunité d'aborder la question, ils ont rendu des décisions dans d’autres affaires. En l’absence de date butoir légale ou de crise institutionnelle immédiate, la Cour n’a aucune obligation de sortir de ses pratiques habituelles, souligne Bloomberg. Par conséquent, les droits de douane continuent de s’appliquer. Mais plus la délibération s’étire, plus les enjeux financiers et juridiques, notamment sur d’éventuels remboursements, deviennent lourds à gérer.

Dans le reste de l'actualité, le rythme des publications de résultats accélère un peu, surtout aux Etats-Unis. Netflix, qui publiait post-clôture hier soir, a déçu. Le titre perdait 5% hors-séance. Johnson & Johnson, Charles Schwab et ProLogis, parmi d'autres, prennent le relais aujourd'hui.

En Asie-Pacifique, les marchés restent prudents. Le Nikkei 225 japonais perd 0,5%, le SENSEX indien recule de 0,8% et l'ASX australien de 0,4%. La Chine continentale et Hong Kong sont en hausse modeste, tandis que la Corée du Sud reprend 0,6%. Les indicateurs avancés de Wall Street sont repassés dans le vert, mais la tendance est fragile et sujette aux rebondissements de la journée.

Le CAC 40 démarre la journée à -0,1% à 8 055 points. Le SMI rend 0,3% à 13 130 points. Le Bel 20 abandonne 0,1% à 5 244 points.

Les temps forts économiques du jour

L'inflation britannique de décembre (8h00) et les chiffres de l'immobilier US (16h00) sont en vue. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM : RBC reprend le suivi à performance sectorielle avec un objectif de cours de 11,50 EUR.

Aixtron : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 13,50 EUR à 25,20 EUR.

Also Holding : Research Partners AG passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 300 à 280 CHF.

Alstom : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 34,20 à 34,10 EUR.

Anora Group : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 3,50 EUR à 3,80 EUR.

ASM International : UBS passe à acheter depuis en révision avec un objectif de cours relevé de 685 EUR à 815 EUR.

ASML Holding : Aletheia Capital Limited maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1250 à 1600 EUR.

Bankinter : Bestinver Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 14,70 EUR à 15,15 EUR.

Belimo Holding : Bank Vontobel AG reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 880 à 925 CHF.

D'Ieteren Group : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 185 à 215 EUR.

Edenred : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 36 à 21 EUR.

Engie : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif relevé de 17,50 à 24,50 EUR.

Euronext : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 139 à 136 EUR.

Genmab : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1985 DKK à 2235 DKK.

Haleon : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 400 GBX à 430 GBX.

Inficon Holding : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 115 à 130 CHF.

Nexans : Barclays passe de souspondérer à pondération en ligne avec un objectif de cours de 137 EUR.

Novartis : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 95 à 104 CHF.

Pandora : Bernstein maintient sa recommandation de sous-performance et réduit l'objectif de cours de 550 à 430 DKK.

Partners Group Holding : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1150 à 1130 CHF.

Polypeptide Group : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 32 à 38 CHF.

Scor : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 29 EUR.

Swiss Re : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 133 à 121 CHF.

Technip Energies : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 35 à 32,20 EUR.

TotalEnergies : Wolfe Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 81 à 83 USD.

UCB : ING Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 257 à 310 EUR.

Virbac : IDMidcaps maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 410 à 420 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Burberry a vu son chiffre d’affaires progresser légèrement au troisième trimestre à 665 millions de livres et anticipe pour l’exercice 2026 un résultat opérationnel compris entre 78 et 129 millions de livres pour des revenus de 2,37 à 2,48 milliards.

Les revenus d'Experian progressent au troisième trimestre fiscal.

Colruyt quitte la France en supprimant 700 emplois.

Hein Schumacher nommé nouveau PDG de Barry Callebaut.

UBS pourrait chercher son futur CEO à l'extérieur de la banque, selon son patron actuel.

Alcon achève son programme de rachat d'actions de 750 MUSD.

Novo Nordisk vise des traitements curatifs contre le diabète grâce à un partenariat élargi avec Aspect Biosystems.

Nokia se félicite de la loi sur la cybersécurité de l'UE visant à éliminer progressivement les fournisseurs à haut risque dans les infrastructures critiques.

Les principales publications du jour : Barry Callebaut, JD Sports Fashion, Currys…

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.