Le positif, c'est un chiffre d'affaires en croissance et une marge d'exploitation toujours impressionnante. Voici qui tranche assurément avec le reste du secteur des biens de consommation courante, en stagnation structurelle en amont, c'est-à-dire au niveau des ventes, et durement victime de l'inflation en aval, c’est-à-dire au niveau du profit d’exploitation.
Les résultats du premier trimestre de l'exercice fiscal mettaient ainsi un peu de baume au cœur après une année 2025 marquée par des signaux mixtes.
Star parmi les aristocrates du dividende américains, PepsiCo augmentait à nouveau sa distribution sur les douze mois, comme il le fait chaque année depuis désormais très longtemps. Or, dans Terrain subitement glissant pour PepsiCo, nous signalions que ces retours de capital aux actionnaires avaient désormais tendance à dépasser le cash-flow libre généré par les opérations.
Cette tendance s'est confirmée sur l'année 2025, avec un profit cash de 8,2 milliards de dollars inférieur à la somme du dividende, qui atteignait 7,6 milliards, et des rachats d'actions, qui consommaient 1,1 milliard. À cet égard, les 3,3 milliards de dollars investis en acquisitions ont valu à la dette nette d'augmenter d'encore 5 milliards de dollars.
Cette dynamique s'accompagnait d'une baisse des volumes, cependant infléchie sur les trois premiers mois de l'exercice fiscal 2026 grâce à une croissance sur le segment alimentaire et un équilibre retrouvé sur le segment boisson. Les marges restent en parallèle très supérieures à la moyenne du secteur.
Au niveau de la valorisation, le stress diminue un peu par rapport à l'an dernier à la même époque, lorsque le rendement sur dividende avait dépassé 4%, ce qui n'était jamais arrivé depuis vingt ans. En multiple de ses capitaux propres et de son résultat d'exploitation, PepsiCo n'en demeure pas moins valorisé proche de ses plus bas à dix ans, mais encore loin cependant d’un signal d’achat franchement évident.
PepsiCo, Inc. figure parmi les principaux fabricants mondiaux de boissons sans alcool et de snacks. Le CA par zone d'activité se répartit comme suit :
- Amérique du Nord (60%) : vente de boissons (50,3% du CA ; sodas, jus concentrés, eau, boissons à base de thé ou de café ; marques Aquafina, Diet Mountain Dew, Diet Pepsi, Gatorade, Gatorade Zero, Mountain Dew, Pepsi, Propel, etc.), de snacks (44,9% ; chips, tortillas et bretzels ; Lay's, Doritos, Tostitos, Cheetos, Fritos, Ruffles, etc.) et de céréales (4,8% ; céréales prêtes à consommer, riz, blé, etc.) ;
- Europe (15,1%) : vente de snacks (marques Cheetos, Chipita, Doritos, Lay's, Ruffles et Walkers) et de boissons (7UP, Diet Pepsi, Lubimy Sad, Mirinda, Pepsi et Pepsi Max) ;
- Amérique latine (12,8%) : vente de snacks (marques Cheetos, Doritos, Emperador, Lay's, Mabel, Marias Gamesa, Ruffles, Sabritas, Saladitas et Tostitos) et de boissons (7UP, Gatorade, H2oh!, Manzanita Sol, Mirinda, Pepsi, Pepsi Black, San Carlos et Toddy).
- Afrique-Moyen Orient-Asie du Sud (6,8%) : vente de snacks (marques Chipsy, Doritos, Kurkure, Lay's, Sasko, Spekko et White Star) et de boissons (7UP, Aquafina, Mirinda, Mountain Dew et Pepsi) ;
- Asie-Pacifique-Australie-Nouvelle-Zélande (5,3%) : vente de snacks (marques BaiCaoWei, Cheetos, Doritos, Lay's et Smith's), de boissons et de sirops (7UP, Aquafina, Mirinda,Mountain Dew, Pepsi et Sting).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (56,3%), Mexique (7,8%), Russie (4,2%), Canada (4,1%), Chine (3%), Royaume-Uni (2,2%), Afrique du Sud (2%), Brésil (1,9%) et autres (18,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.