Foot Locker, Inc. est un détaillant de chaussures et de vêtements. La société opère à travers trois segments : Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), et Asie-Pacifique. Le portefeuille de marques de l'entreprise comprend Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, WSS et atmos. Elle utilise ses capacités omnicanales pour faire le lien entre le monde numérique et les magasins physiques, y compris la commande en magasin, l'achat en ligne et le retrait en magasin, et l'achat en ligne et l'expédition depuis le magasin, ainsi que le commerce électronique. Elle exploite des sites web et des applications mobiles alignés sur les marques de ses enseignes. La société exploite environ 2 523 magasins dans 26 pays d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Asie, ainsi que des magasins franchisés au Moyen-Orient et en Asie. The Kids Foot Locker propose des chaussures de sport, des vêtements et des accessoires pour enfants. Champs Sports est un détaillant de chaussures et de vêtements de sport spécialisé, basé principalement dans les centres commerciaux. atmos est une marque numérique proposant des chaussures de sport et des vêtements.