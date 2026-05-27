Passion, glamour et… bilans comptables compliqués. Investir dans un club de football, c'est une expérience à part. Nous vous proposons un tour d'horizon des 22 clubs actuellement cotés en Europe. Dossier réalisé par Tom Morel.

Le football est depuis longtemps un terrain de jeu pour les investisseurs fortunés et passionnés. Mais les particuliers peuvent aussi s'y frotter parce qu'une poignée de clubs sont accessibles directement en bourse, au même titre qu'une action industrielle ou technologique. De Manchester à Istanbul, de Lyon à Lisbonne, une vingtaine de clubs européens ont franchi le cap de la cotation, avec des fortunes très diverses.

Car avant d'aller plus loin, une mise en garde s'impose. Les clubs de football sont des actifs atypiques, dont la valorisation boursière est souvent déconnectée des fondamentaux financiers classiques. Les bénéfices y sont rares, les dépenses salariales exorbitantes, et les résultats sportifs peuvent faire flamber ou s'effondrer un cours en quelques semaines.

La grande majorité des actions de clubs se traite avec une logique de passion plutôt que de rendement. On achète un bout de son club, on soutient son projet, et l'on espère que la bonne gestion finira par profiter à l'actionnaire. Certains modèles y parviennent. D'autres restent structurellement déficitaires depuis des années.

Panorama des 22 clubs

Royaume-Uni

Manchester United (New York Stock Exchange, coté depuis 2012)

Le géant anglais est le seul club coté à Wall Street, ce qui lui confère une exposition médiatique et financière unique. Avec 667 millions de livres de chiffre d'affaires en 2025, en progression continue depuis le Covid, United reste l'une des marques les plus valorisées du sport mondial. Mais son action est une énigme pour les analystes : imprévisible, elle semble évoluer en dehors de toute logique sportive ou financière conventionnelle. Elle grimpe ou chute sans que les résultats sur le terrain n'expliquent toujours le mouvement. Idéale pour qui veut posséder un morceau d'une légende du football mondial, bien moins pour qui cherche à anticiper la courbe.

Celtic PLC / Celtic Glasgow (London Stock Exchange, coté depuis 1995)

C'est un peu l'exception qui confirme la règle : le club est bien géré et sa performance boursière des dix dernières années est plutôt exemplaire. Le Celtic a triplé son chiffre d'affaires en dix ans, et n'a réalisé sur la période que trois exercices déficitaires. Il faut dire qu'il domine largement son championnat local, à défaut de briller ailleurs. C'est ce qui depuis des années alimente les critiques des supporters à l'encontre du très secret Dermot Desmond (35% du capital), accusé de protéger l'équilibre financier du club plutôt que de favoriser ses ambitions sportives. Les actionnaires, eux, applaudissent.

Allemagne

Borussia Dortmund (Bourse de Francfort, coté depuis 2000)

Le BVB est l'un des clubs cotés les mieux gérés, même si les dernières années n'ont pas été de tout repos. Seul représentant de la Bundesliga en bourse, il bénéficie d'un cadre unique : la règle du "50+1" garantit que les supporters conservent la majorité des voix, préservant ainsi l'identité populaire du club. Son Signal Iduna Park, le stade le plus rempli d'Europe avec plus de 81 000 spectateurs par match, génère des revenus de billetterie élevés et stables. La stratégie de recrutement et de formation est souvent saluée. Erling Haaland, Ousmane Dembélé, Jude Bellingham sont autant de joueurs achetés avant leur éclosion et revendus avec d'énormes plus-values. Finaliste de la Ligue des Champions en 2024, Dortmund a besoin de rester sur le devant de la scène européenne pour soutenir ses performances financières et boursières.

Spielvereinigung Unterhaching Fussball (Bourse de Francfort, coté depuis 2019)

Ce club de football professionnel allemand est basé à Unterhaching, près de Munich. Il a connu son heure de gloire avec deux saisons en Bundesliga (1999-2001), et reste dans les mémoires pour avoir battu le Bayer Leverkusen lors de la dernière journée de la saison 1999-2000, offrant ainsi le titre au Bayern Munich. Aujourd'hui, le club évolue dans les divisions inférieures. Son parcours boursier n'est pas très engageant.

Italie

Juventus (Bourse de Milan, cotée depuis 2001)

La Vieille Dame traverse une longue période de turbulences. Son chiffre d'affaires, qui frôlait les 620 millions d'euros en 2019, dopé par l'ère Cristiano Ronaldo, a chuté à 395 millions en 2024, avant une remontée partielle à environ 530 millions en 2025. Ces niveaux restent bien en deçà des attentes et de l'époque dorée du club. L'action a perdu près de 75% sur cinq ans, pénalisée par des résultats sportifs décevants et une instabilité chronique au niveau de la direction. Le retour au premier plan européen reste la condition nécessaire à une vraie reprise boursière.

S.S. Lazio (Bourse de Milan, cotée depuis 1998)

Pionnière de la cotation en Italie, la Lazio incarne la stabilité dans un championnat souvent agité financièrement. Elle partage le Stade Olympique de Rome avec sa rivale l'AS Roma, mais doit le louer à l'Etat, ce qui pèse sur ses marges. Malgré cette contrainte, elle parvient à alterner exercices bénéficiaires et déficitaires. Son chiffre d'affaires a progressé de 89 millions (2016) à 126 millions d'euros (2025), avec un pic à 195 millions en 2024. Deux Coupes d'Italie (2013, 2019) et des participations européennes régulières assurent une certaine visibilité aux actionnaires.

France

Eagle Football Group / Olympique Lyonnais (Euronext Paris, coté depuis 2007)

L'Olympique Lyonnais traverse une longue disette sportive (aucun trophée majeur depuis 2012) doublée d'une instabilité financière sérieuse. Le chiffre d'affaires a chuté à 163 millions d'euros en 2025, contre un pic de plus de 300 millions en 2019. Le club a frôlé la rétrogradation administrative par la DNCG (la police financière du football français) et mise massivement sur les ventes de joueurs pour renflouer ses caisses : Rayan Cherki en étant l'exemple le plus récent. La période de transition dans la direction a pesé lourd sur le cours, mais la situation se stabilise progressivement. L'atout structurel majeur reste la propriété du Groupama Stadium, un actif de premier ordre au bilan du groupe qui le distingue favorablement de nombreux rivaux.

Portugal

Futebol Clube do Porto / FC Porto (Bourse de Lisbonne, coté depuis 1998)

Porto est l'archétype du club qui maîtrise aussi bien le sportif que le financier. Son chiffre d'affaires est passé de 75 millions d'euros en 2016 à 150 millions en 2025, avec un résultat brut positif de 141 millions, une rareté absolue dans le football professionnel. Champion national en 2020 et 2022, et auteur d'un triplé historique en Coupe du Portugal entre 2022 et 2024, Porto est reconnu mondialement pour la qualité de son centre de formation et sa capacité à exporter des talents à prix d'or. C'est un bon exemple du club qui gère avec rigueur aussi bien le sportif que l'extra-sportif.

Sport Lisboa e Benfica / Benfica Lisbonne (Bourse de Lisbonne, coté depuis 2007)

Club le plus populaire et le plus titré du Portugal, Benfica a changé de dimension financière ces dix dernières années. Son chiffre d'affaires est passé d'environ 85 millions d'euros en 2016 au record de 231 millions en 2025 — soit une multiplication par 2,7 en neuf ans. Cette progression repose sur deux piliers : une présence constante au plus haut niveau européen, et une capacité remarquable à former puis vendre des talents à prix d'or. Un modèle qui attire les investisseurs institutionnels autant que les supporters.

Sporting Clube de Portugal / Sporting CP (Bourse de Lisbonne, coté depuis 1998)

Célèbre pour être le club formateur de Cristiano Ronaldo, le Sporting connaît un renouveau impressionnant depuis le début des années 2020. Son chiffre d'affaires a bondi de moins de 60 millions d'euros à 148 millions en 2025. Ce saut financier va de pair avec une réussite sportive retrouvée : deux titres de champion du Portugal, en 2021 et en 2024, qui ont réconcilié le club avec son histoire.

Sporting Clube de Braga / SC Braga (Bourse de Lisbonne, coté depuis 2007)

Le petit poucet du panel portugais. Connu pour son stade unique taillé dans la roche et sa philosophie de jeu collective, Braga progresse régulièrement sans faire de bruit. Son chiffre d'affaires est passé de 6,5 millions d'euros en 2015 à 18,1 millions en 2025. Deux Coupes du Portugal (2016, 2021) et une présence européenne fréquente témoignent de la réussite d'une stratégie fondée sur des investissements modérés.

Pays-Bas

AFC Ajax / Ajax Amsterdam (Bourse d'Amsterdam, coté depuis 1998)

Berceau de Johan Cruyff, l'Ajax génère génération après génération des talents de classe mondiale. Son chiffre d'affaires a progressé de 93 millions d'euros (2016) à 178 millions (2025), mais reste tributaire de deux variables : les ventes de joueurs et les parcours en Ligue des Champions. 36 titres de champion national, une académie reconnue comme la meilleure au monde. L'Ajax reste une valeur de prestige, même si les performances boursières suivent les fluctuations sportives.

Danemark

Parken Sport & Entertainment / FC Copenhague (Bourse de Copenhague, coté depuis 1997)

Le cas à part du panel. Parken ne gère pas seulement un club de football : le groupe détient également des parcs aquatiques et d'autres activités de loisirs. Cette diversification explique une explosion du chiffre d'affaires, qui a atteint l'équivalent de 252 MEUR en 2025. Sur le plan sportif, le FC Copenhague reste la référence scandinave, avec des participations régulières à la Ligue des Champions qui apportent des revenus substantiels. Parken est la démonstration que le modèle multi-activités peut se faire une place en bourse.

Broendbyernes IF Fodbold / Bröndby (coté depuis 1987)

Brøndbyernes exploite l’équipe professionnelle de Brøndby IF, club historique du football danois basé près de Copenhague. Habitué de la Superligaen, le club possède un palmarès national solide, une forte base de supporters et un stade réputé pour son ambiance. Il se distingue aussi par son centre de formation et par une gouvernance où les membres et supporters gardent un poids important.

AGF A/S / Aarhus (coté depuis 1991)

La société chapeaute le club d'Aarhus, fondé en 1880 avec une section gymnastique. Le football y fait son apparition en 1902. L'AGF possède son propre complexe sportif pour le football masculin et l'équipe féminine qui évolue en 3e division danoise. Le dernier titre national du club au plus haut niveau remonte toutefois à 1996, mais les finances sont gérées plutôt efficacement, permettant d'afficher six exercices bénéficiaires sur les sept dernières années.

Aalborg Boldspilklub / Aalborg (coté depuis 1998)

Aalborg Boldspilklub (souvent abrégé en AaB) est la société anonyme qui gère la section professionnelle de football du club danois AaB Fodbold, basé à Aalborg, dans le nord du Jutland. Fondé en 1885, c'est l'un des plus anciens clubs de football du Danemark, qui a remporté quatre titres de champion (dont les derniers en 2008 et 2014) et plusieurs coupes du Danemark. AaB évolue en Superligaen danoise (première division), bien qu'il ait connu des descentes en deuxième division par le passé. La capitalisation est très modeste (12 MEUR).

Suède

AIK Fotboll (coté depuis 2007)

L'AIK est le quatrième club le plus titré de Suède, mais la capitalisation de la société en bourse ne représente que 4 MEUR. Le chiffre d'affaires est néanmoins passé de 15 MEUR en 2016 à 27,5 MEUR en 2025, avec une gestion qui limite les pertes. L'action est très éloignée de ses meilleurs niveaux, même si elle a fortement rebondi ces dernières semaines.

Pologne

Ruch Chorzów (coté depuis 2008)

Seul club polonais coté, Ruch Chorzów est l'un des clubs historiques du football polonais avec 14 titres de champion. Toutefois, le plus récent date de 1989. Le club de Haute-Silésie a connu des moments difficiles par la suite, jusqu'à descendre en quatrième division. Depuis, il remonte progressivement la pente et évolue désormais en deuxième division polonaise (1. Liga). Son parcours boursier est compliqué.

Turquie

Préambule sur les clubs turcs.

Les quatre clubs turcs cotés affichent des croissances de chiffre d'affaires spectaculaires en livres turques. Mais cette explosion est en grande partie un artefact de l'inflation locale, parmi les plus élevées au monde ces dernières années. Ramenés à une monnaie stable, leurs revenus réels progressent bien moins vite, voire stagnent. Tous affichent des résultats structurellement négatifs : les coûts d'exploitation (salaires, transferts) explosent encore plus vite que les recettes.

Galatasaray (Bourse d'Istanbul, coté depuis 2002)

Galatasaray est le club le plus titré et le plus populaire de Turquie, situé sur la rive européenne d'Istanbul. Malgré un résultat brut négatif en raison des coûts d'exploitation élevés, sa renommée internationale lui permet d'attirer des stars mondiales (Victor Osimhen en est l'exemple le plus récent). Cela booste les revenus de merchandising et maintient une attractivité certaine auprès des investisseurs étrangers.

Fenerbahçe (Bourse d'Istanbul, coté depuis 2004)

Grand rival de Galatasaray, Fenerbahçe est basé sur la rive asiatique d'Istanbul. Le club a remporté une Coupe de Turquie en 2023 et a signé un retour remarqué sur la scène européenne en 2024-2025. Le chiffre d'affaires est affiché à plus de 8 milliards de livres turques en 2025, une donnée à lire avec les précautions liées à l'inflation. Un seul exercice positif est à signaler depuis dix ans, grâce à la vente d'Arda Güler, formé au club, au Real Madrid. Cela illustre bien la volatilité des comptes en fonction des opportunités de plus-value sur les ventes de joueurs.

Besiktas (Bourse d'Istanbul, coté depuis 2002)

Troisième géant d'Istanbul, Beşiktaş possède l'une des fan-bases les plus passionnées au monde avec le groupe "Çarş". Champion de Turquie en 2021, vainqueur de la Coupe en 2024. Le chiffre d'affaires est passé de 408 millions à 5,78 milliards de livres turques entre 2016 et 2025, là encore une hausse entièrement faussée par l'inflation. Les coûts explosent plus vite que les revenus, creusant un déficit structurel.

Trabzonspor (Bourse d'Istanbul, coté depuis 2005)

Club de la mer Noire, Trabzonspor porte l'espoir d'une région entière. Son titre de champion en 2022 (attendu depuis 38 ans) a provoqué des scènes de liesse collectives. La société n'a jamais dégagé un résultat net positif au cours des dix dernières années, ce qui explique notamment son parcours boursier compliqué.

Pour terminer, un aperçu des performances boursières brutes des clubs cités, sur 5 ans et 10 ans

En définitive, investir dans un club de football n'est pas un placement comme les autres. La volatilité est forte, la lisibilité limitée, et la rentabilité souvent incertaine. Mais pour qui cherche à allier convictions sportives et exposition boursière, le secteur offre des profils très variés, du modèle industriel rigoureux de Dortmund à l'histoire romanesque du Sporting ou de Porto. Le football fait rêver les fans. Beaucoup moins la Bourse.