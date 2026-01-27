Ford choisit Lisa Drake, une cadre maison, pour diriger sa nouvelle branche d'énergie

Ford Motor a annoncé mardi la promotion de Lisa Drake à la tête de sa nouvelle division énergétique, baptisée Ford Energy, la branche que le constructeur automobile a mise en place afin de lancer ses activités dans les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), un projet qui avait été officialisé en décembre dernier.

Dans ses nouvelles fonctions, qu'elle endossera avec effet immédiat, Drake sera chargée de chapeauter l'ensemble des métiers de Ford Energy, allant de la fabrication des cellules de batterie à l'assemblage des systèmes, et ce jusqu'à leur commercialisation.



Elle devra également constituer l'équipe de management qui supervisera l'ensemble de cette nouvelle division, que le groupe de Dearborn (Michigan) dit considérer comme une opportunité afin de s'ouvrir les portes d'un marché en forte croissance.



"Lisa possède une expertise approfondie dans le domaine de la mise à l'échelle de systèmes industriels complexes et dans la sécurisation de chaînes d'approvisionnement critiques", explique John Lawler, le vice-président du groupe auquel la cadre dirigeante rapportera.



"Son leadership s'avère essentiel alors que nous lançons Ford Energy, avec l'ambition de répondre à la demande croissante en solutions de stockage d'énergie par batteries fiables, des systèmes qui garantissent la stabilité et la résilience du réseau électrique pour les services publics comme pour les grands consommateurs d'énergie", a-t-il ajouté.



Drake, qui dirigeait jusqu'ici le projet industriel pour les batteries et la propulsion électrique de Ford en tant que vice-présidente des programmes des plateformes technologiques et des systèmes pour véhicules électriques, devra mettre son expertise en matière d'industrialisation et de logistique afin de mener à bien l'implantation industrielle aux Etats-Unis de cette nouvelle unité opérationnelle.



A la Bourse de New York, le titre Ford progressait de 2,4% suite à cette annonce, à comparer avec une hausse de seulement 2,5% pour l'indice S&P 500.