Ford chute après ses chiffres de vente aux USA pour avril
Ford s'inscrit en net repli lundi à la Bourse de New York suite à la publication de ses chiffres de ventes du mois d'avril aux Etats-Unis ayant mis en évidence un nouveau plongeon de ses livraisons de véhicules électriques.
Le deuxième constructeur automobile américain a fait état ce matin d'une baisse de 14,4% de ses ventes totales outre-Atlantique par rapport au même mois de l'an dernier, avec des volumes retombés à 178 667 unités, contre 208 675 en avril 2025.
Dans un contexte réglementaire moins porteur pour les véhicules les plus verts en raison des orientations politiques fixées par l'administration Trump, les ventes de voitures électriques ont chuté de 24,8%, tandis que celles des modèles hybrides ont reculé de 32,5%.
Par catégories de véhicules, la baisse atteint 16,6% pour les SUV et 14,1% pour les pick-up et camionnettes, tandis que les voitures de tourisme, moins gourmandes en essence, ont grimpé de 18,4% sur fond d'envolée des prix à la pompe.
Vers 10h50 (heure de Wall Street), l'action Ford perdait 1,6% alors que le S&P 500 avançait de 0,2% au même moment. A titre de comparaison, le titre GM progressait de 0,6% tandis que Tesla grignotait 0,1%.
Ford Motor Company figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (92,9%) : marques Ford et Lincoln ;
- prestations de services financiers (7,1%) : essentiellement financement d'achat de véhicules.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (65,5%), Canada (7,8%), Royaume-Uni (6,6%), Mexique (1,3%) et autres (18,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.