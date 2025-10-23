Ford Motor a publié des résultats trimestriels supérieurs aux anticipations, mais a revu à la baisse ses perspectives pour 2025 à la suite d’un incendie survenu dans une usine de son fournisseur d’aluminium Novelis, à New York. L’incident, qui affecte la production de pick-up et SUV, devrait coûter entre 1,5 et 2 milliards de dollars, bien que le constructeur table sur un rétablissement partiel dès l’an prochain. Ford prévoit un bénéfice d’exploitation ajusté (EBIT) compris entre 6 et 6,5 milliards de dollars pour 2025, contre une fourchette de 6,5 à 7,5 milliards précédemment, et un flux de trésorerie ajusté ramené entre 2 et 3 milliards. Dans les échanges prolongés, le titre cède environ 1%.

Le PDG Jim Farley a indiqué que la production des modèles touchés serait progressivement augmentée dès que l’approvisionnement en aluminium serait stabilisé. Ford a annoncé l’ajout de 1 000 emplois dans ses usines du Michigan et du Kentucky en 2026 afin de compenser la perte estimée de 50 000 véhicules. Selon la direction, la partie endommagée du site de Novelis devrait redémarrer d’ici la fin de l’année. La directrice financière Sherry House a précisé qu’en l’absence de cet incident, Ford aurait relevé sa prévision d’EBIT à plus de 8 milliards de dollars.

Les résultats du troisième trimestre confirment toutefois une solide performance. Le bénéfice ajusté par action s’est établi à 45 cents, contre 36 cents attendus, pour un chiffre d’affaires total de 50,5 milliards de dollars, en hausse de 9% sur un an. Le bénéfice net a atteint 2,4 milliards, soit près du triple de l’an dernier. Ford a également bénéficié de la prolongation d’une mesure compensatoire douanière décidée par Washington, qui devrait réduire de moitié l’impact des taxes sur ses véhicules produits aux États-Unis. Le groupe maintient par ailleurs ses investissements à environ 9 milliards de dollars et confirme son objectif d’économies d’un milliard cette année dans le cadre de son plan Ford+.