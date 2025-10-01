Ford gagne plus de 1% après la publication de ses ventes aux USA

Ford annonce avoir vendu un total de 545 522 véhicules aux Etats-Unis au 3e trimestre 2025, un chiffre en hausse de 8,2% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le détail, les ventes de véhicules hybrides ont augmenté de 14,7%, à 55 177 véhicules tandis que les ventes de véhicules électriques ont progressé de 30,2%, à 30 612 unités. Enfin, les ventes de voitures à moteur thermique ont progressé de 6,3%, à 459 733 unités.



En matière de segments, les ventes de fourgons/camions (Trucks) ont progressé de 7,4%, à 313 654 unités, tandis que les ventes de 'SUV' ont progressé de 9,7%, à 222 601 unités et celles du segment ' Cars ' avancent de 2,5%, à 9267 unités.



Le titre s'arroge près de 1,3% à l'ouverture à New York.