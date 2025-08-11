Ford investit 5 MdUSD dans une nouvelle plateforme EV

Ford annonce un investissement d'environ 5 MdUSD pour développer la Ford Universal EV Platform et un nouveau système de production destiné à fabriquer une gamme de véhicules électriques abordables.



Le projet comprend 2 MdUSD pour moderniser l'usine de Louisville (Kentucky), où sera assemblé dès 2027 un pick-up électrique quatre portes d'entrée de gamme autour de 30 000 USD, et 3 MdUSD pour BlueOval Battery Park Michigan, dédié aux batteries prismatic LFP.



L'ensemble créera ou sécurisera près de 4 000 emplois. La nouvelle architecture réduit de 20% le nombre de pièces, de 25% les fixations et de 15% le temps d'assemblage, tout en améliorant ergonomie, qualité et coûts.



Ce modèle offrira plus d'espace que le Toyota RAV4 et des performances comparables à la Mustang EcoBoost.