Ford parmi les plus fortes hausses à Wall Street, UBS optimiste sur la trajectoire bénéficiaire

L'action Ford figure mardi parmi les plus fortes hausses de l'indice S&P 500, UBS ayant relevé son conseil sur la valeur à l'achat en raison d'une trajectoire bénéficiaire qu'il estime sous-évaluée par le marché. A l'approche de la mi-séance, le titre progresse d'environ 4% à 12,6 dollars, contre un gain de 0,7% pour le S&P.

Dans une note publiée dans la matinée, UBS indique avoir relevé sa recommandation sur l'action de "neutre" à "acheter" avec un objectif de cours laissé inchangé à 15 dollars.



La banque d'investissement estime que le potentiel bénéficiaire du constructeur de Dearborn est actuellement mal compris et largement sous-évalué par les investisseurs.



Une trajectoire de résultats jugée prometteuse



Selon ses estimations, le bénéfice par action (BPA) du groupe automobile pourrait ainsi dépasser la barre des deux dollars d'ici 2027, avec une prévision qui s'établit à 2,08 dollars, soit un niveau supérieur de 17% au consensus actuel de la place, qui ressort lui à 1,73 dollar.



De son point de vue, la prudence du marché ne tient pas véritablement compte de la perspective d'une dissipation des vents contraires temporaires qui touchent actuellement le groupe attendue pour la seconde moitié de 2026, susceptible d'ouvrir la voie à une accélération de la rentabilité en 2027 et au-delà.



A plus long terme, UBS voit Ford s'engager vers un BPA cible de 3 dollars, porté par l'optimisation de son portefeuille de produits et une stratégie plus pragmatique en matière de véhicules électriques, un assouplissement du cadre réglementaire aux États-Unis, de nouvelles opportunités dans les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) et la montée en puissance de l'activité Ford Pro, axée sur des logiciels professionnels à plus forte marge.



Des inquiétudes sur les coûts considérées comme excessives



Ce relèvement intervient alors que le titre Ford a récemment subi des pressions vendeuses, alimentées par les craintes liées à la hausse des prix de l'essence et de l'aluminium, des inquiétudes qu'UBS considère toutefois comme "exagérées".



La banque souligne notamment que la volatilité des prix de l'aluminium n'aura pas d'impact sur l'exercice 2026, le constructeur ayant déjà couvert ses besoins via des mécanismes de couverture (hedging).