Ford relève ses prévisions annuelles après un trimestre supérieur aux attentes

Ford a publié des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes et a relevé ses objectifs financiers pour 2026, malgré un recul de son chiffre d'affaires. Le constructeur bénéficie d'une meilleure efficacité opérationnelle et d'une amélioration attendue de ses principales activités. Le titre progresse de plus de 6% dans les échanges prolongés

Ford a enregistré au deuxième trimestre un bénéfice ajusté de 42 cents par action, supérieur aux 35 cents attendus par les analystes, tandis que son chiffre d'affaires automobile s'est établi à 44,89 milliards de dollars, légèrement en dessous des prévisions. Le constructeur attribue cette performance à une meilleure efficacité opérationnelle, à la solidité des prix de vente et à une part plus importante de véhicules à forte rentabilité. Il relève désormais sa prévision d'EBIT annuel ajusté à 10-11 milliards de dollars, contre 8,5-10,5 milliards auparavant, ainsi que son objectif de flux de trésorerie disponible ajusté à 6-7 milliards de dollars.



Cette amélioration repose notamment sur un remboursement anticipé de 500 millions de dollars de droits de douane et sur de meilleures perspectives pour Ford Blue, l'activité dédiée aux véhicules thermiques, ainsi que pour la division destinée aux flottes. Ford réduit également les pertes attendues de sa branche de véhicules électriques Model e à environ 4 milliards de dollars. Malgré ces progrès, le groupe a enregistré une perte nette de 1,3 milliard de dollars au deuxième trimestre, principalement en raison de 4,2 milliards de dollars de charges exceptionnelles liées à la restructuration de ses activités dans les véhicules électriques.



Le constructeur confirme par ailleurs son objectif de réduire d'environ 1 milliard de dollars ses coûts liés aux matériaux et aux garanties en 2026. Il estime que la normalisation progressive de la production des pick-up F-Series, après les perturbations subies chez son fournisseur Novelis, soutiendra les résultats du second semestre. Ford prévoit désormais de récupérer environ 2,5 milliards de dollars de ventes perdues à la suite de ces difficultés, tandis que plusieurs analystes estiment que le deuxième trimestre marque un point bas avant un retour à une dynamique de croissance.