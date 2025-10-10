Ford Motor Company annonce plusieurs changements de direction destinés à soutenir la transformation Ford+. Jim Baumbick devient président de Ford Europe à compter du 1er novembre, succédant à ce poste après avoir dirigé le développement avancé des produits. Il sera remplacé à cette fonction par Sam Basile, transfuge de General Motors, qui rejoindra Ford le 13 octobre.
Bryce Currie prend la tête de la production mondiale en tant que Chief Manufacturing Officer, tandis qu'Andrew Frick élargit son périmètre pour superviser également Lincoln Motor Company.
Par ailleurs, Ford annonce les départs à la retraite de deux dirigeants de longue date : Chuck Gray, vice-président de l'ingénierie des véhicules, remplacé par Charles Poon, et Darren Palmer, responsable des programmes de véhicules électriques.
Selon Jim Farley, directeur de Ford, ces nominations traduisent l'engagement constant de l'entreprise à bâtir une équipe de classe mondiale axée sur l'excellence produit et la qualité.
Ford Motor Company figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (93,4%) : marques Ford et Lincoln ;
- prestations de services financiers (6,6%) : essentiellement financement d'achat de véhicules.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (67,6%), Canada (7,3%), Royaume Uni (5,4%), Mexique (1,4%) et autres (18,3%).
