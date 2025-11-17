Ford Motor a officialisé un partenariat avec Amazon afin de proposer à la vente en ligne ses véhicules d’occasion certifiés (CPO) via la plateforme du géant du commerce électronique. Le programme permet aux clients de rechercher un véhicule, de lancer une demande de financement, d’entamer les démarches administratives et de programmer le retrait du véhicule chez un concessionnaire Ford participant. La finalisation de l’achat, notamment la signature, devra néanmoins encore se faire en personne, conformément à la législation en vigueur.

Ce partenariat élargit la présence d’Amazon dans le secteur automobile, après une première collaboration avec Hyundai en 2023 axée sur les véhicules neufs. La particularité de l’accord avec Ford réside dans la nature des véhicules proposés : il s’agit d’occasions certifiées, inspectées, remises en état et assorties d’une garantie constructeur. Une garantie satisfait ou remboursé de 14 jours ou 1 000 miles est également incluse. Plus de 160 des 2 900 concessionnaires Ford aux États-Unis ont exprimé leur intérêt pour ce programme, dont une douzaine déjà opérationnels à Los Angeles, Seattle et Dallas.

Dans ce modèle, les concessionnaires demeurent les vendeurs finaux, Amazon jouant un rôle d’intermédiaire numérique. Ce cadre respecte les réglementations américaines, plus strictes pour la vente de véhicules neufs, mais plus souples pour l’occasion. Amazon renforce ainsi sa stratégie de développement dans la vente en ligne d’automobiles, confirmée par des accords récents avec des acteurs comme Hyundai et Hertz. Ford proposera par ailleurs trois niveaux de certification pour ses véhicules, assortis de garanties variables, avec un déploiement progressif du service dans les principales métropoles du pays.