Le directeur général de Ford, Jim Farley, a averti mardi que les ventes de véhicules 100% électriques pourraient être divisées par deux aux États-Unis dès octobre, avec l’expiration des incitations fiscales fédérales. La part de marché des VE, attendue à un record de 10 à 12% en septembre, pourrait ainsi retomber autour de 5%. La suppression du crédit d’impôt pouvant atteindre 7 500 dollars, décidée dans le cadre de la loi "One Big Beautiful Bill Act" de l’administration Trump, bouleverse l’équilibre du marché automobile.

Farley a souligné que les consommateurs apprécient les qualités des modèles électriques, rapidité, efficacité, absence de carburant, mais se heurtent à des prix jugés trop élevés, souvent supérieurs à 70 000 dollars. Le pick-up F-150 Lightning, dont le prix dépasse parfois 90 000 dollars, et le SUV Mustang Mach-E figurent parmi les véhicules concernés. Le dirigeant estime que l’hybride constitue pour l’instant une option plus réaliste pour les acheteurs, face aux contraintes budgétaires. Farley a reconnu que Ford devra adapter sa stratégie, notamment dans l’utilisation de ses usines de batteries et de ses capacités de production, dans un contexte de politiques publiques moins favorables et plus imprévisibles.