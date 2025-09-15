Ford va s'installer dans son nouveau siège mondial à Dearborn (Michigan)

Ford annonce l'ouverture prochaine de son nouveau siège mondial, baptisé Henry Ford II World Center, au coeur du campus repensé de Dearborn dédié au développement produit. Le bâtiment, deux fois plus grand que l'actuel siège, pourra accueillir jusqu'à 4000 personnes, avec 14 000 employés dans un rayon de 15 minutes à pied.



L'objectif est de regrouper design, ingénierie et direction dans un espace collaboratif pour accélérer l'innovation et renforcer la transformation Ford+.

La construction se poursuit, avec une livraison complète prévue d'ici 2027, même si plusieurs centaines d'employés utilisent déjà les locaux.



Le siège historique de la 'Glass House', centre névralgique de Ford depuis près de 70 ans, sera progressivement vidé, déconstruit de manière durable puis démoli, avant de laisser place à un nouveau projet en partenariat avec la ville de Dearborn.



L'ouverture officielle du nouveau siège aura lieu en novembre, avec des visites pour les salariés et le public. Les dirigeants soulignent que ce projet constitue une étape clé de la transformation du constructeur vers une entreprise technologique et orientée logiciels.