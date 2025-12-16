Ford va se rationaliser dans la mobilité électrique aux Etats-Unis

Ford a fait part lundi soir d'un plan de rationalisation de ses activités en mobilité électrique aux Etats-Unis, ce qui se traduira par des charges exceptionnelles de l'ordre de 19,5 milliards de dollars, enregistrées en majorité sur son 4e trimestre 2025.



Le constructeur automobile basé à Dearborn (Michigan) anticipe des effets de trésorerie d'environ 5,5 MdsUSD du fait de ces mesures, des sommes qui seront déboursées en majorité en 2026 et le restant l'année suivante.



Il prévoit de "se tourner vers des opportunités de rendement plus élevé, notamment en tirant parti de sa présence industrielle américaine pour ajouter des camions et des fourgonnettes à sa gamme et lancer une nouvelle activité de stockage d'énergie par batterie à forte croissance".



Dans le cadre de ces actions, Ford ne prévoit plus de produire certains véhicules électriques plus grands dont le business case a diminué en raison d'une demande inférieure aux attentes, des coûts élevés et des changements réglementaires.



Etant donnée la vigueur continue de son activité sous-jacente, y compris une amélioration de ses coûts, il relève sa prévision d'EBIT ajusté pour 2025 à environ 7 MdsUSD, et maintient celle d'un FCF de 2 à 3 MdsUSD, mais se dirige vers le haut de cette fourchette.