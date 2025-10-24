Ford a fait part jeudi soir d'un BPA ajusté en baisse de 8% à 0,45 dollar au titre du troisième trimestre 2025, un niveau toutefois supérieur aux attentes des analystes, ainsi que d'un EBIT ajusté stable à 2,6 MdsUSD, soit une marge en baisse de 0,4 point à 5,1%.
Avec une hausse de 6% des volumes vendus à près de 1,16 million de véhicules, le constructeur automobile a vu ses revenus croitre de 9% à 50,5 MdsUSD, soutenus par ses trois segments Model e (+52%), Pro (+11%) et Blue (+7%).
Le groupe ajuste ses objectifs pour 2025, anticipant désormais un profit opérationnel (EBIT) ajusté de 6 à 6,5 MdsUSD et un free cash-flow de 2 à 3 MdsUSD, en raison d'un vent contraire lié à l'incendie chez Novelis (1,5 à 2 MdsUSD sur l'EBIT ajusté).
Par ailleurs, Ford fait part de son intention d'augmenter sa production de F-150 et F-Series Super Duty de plus de 50 000 véhicules en 2026 pour répondre à la demande et récupérer les pertes de production liées à cet incendie.
Ford Motor Company figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (93,4%) : marques Ford et Lincoln ;
- prestations de services financiers (6,6%) : essentiellement financement d'achat de véhicules.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (67,6%), Canada (7,3%), Royaume Uni (5,4%), Mexique (1,4%) et autres (18,3%).
