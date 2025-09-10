Forex : calme plat après le PPI (en net repli)

Séance calme sur le FOREX avec un Euro qui progresse marginalement face au Dollar, vers 1,172$ : la nomination de Mr Sébastien Lecornu à Matignon incarne 'le changement dans la continuité' de la politique menée par l'Elysée et appréciée des marchés.



Le Dollar perd quelques fractions alors que les investisseurs ont pu se rassurer à 14h30 avec les prix à la production (PPI), ressortis en baisse à 2,6% en août, contre 3,3% au mois de juillet.

Les analystes tablaient sur une progression de 0,3 %, après une hausse de 0,7 % au mois de juillet (un chiffre révisé de +0,9 %).

En rythme annuel, la hausse retombe à +2,6 %, loin des prévisions de +3,3 %.



En données core, hors produits alimentaires et énergétiques, l'indice des prix à la production a également reculé de 0,1 % en août, contre une estimation de +0,3 % et un précédent à +0,7 % (chiffre révisé de +0,9 %).

En rythme annuel, il a augmenté de 2,8 %, alors qu'il était attendu à +3,5%.

Les stocks des grossistes américains ont augmenté de 0,1% en juillet 2025 par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, après une hausse de 0,2% en juin (révisée par rapport à l'estimation initiale qui était de +0,1%).



De leur côté, les ventes des grossistes ont grimpé de 1,4% en juillet, après une hausse de 0,7% en juin, donnant un ratio stocks sur ventes -censé mesurer le délai théorique d'écoulement des stocks- en recul de 1,29 à 1,28 mois.