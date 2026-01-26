Forgent Power vise une valorisation de 8,8 milliards de dollars pour son entrée en Bourse à New York

Forgent Power a annoncé lundi son intention de lever jusqu'à 1,62 milliard de dollars dans le cadre de son introduction en Bourse aux États-Unis, en visant une valorisation maximale de 8,83 milliards de dollars. La société, spécialisée dans les équipements de distribution électrique pour les centres de données, les infrastructures industrielles et les réseaux énergétiques, prévoit de proposer environ 56 millions d'actions à un prix compris entre 25 et 29 dollars. La cotation se fera au New York Stock Exchange sous le symbole "FPS", avec le soutien de Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley comme principaux chefs de file.



Cette opération s'inscrit dans un contexte de reprise progressive du marché américain des introductions en Bourse, après plusieurs années d'activité ralentie. Forgent Power rejoint ainsi une série d'entreprises cherchant à profiter d'un environnement boursier plus stable et de la perspective de baisses de taux d'intérêt. Ce regain d'activité survient malgré des incertitudes persistantes liées aux politiques commerciales, à la situation budgétaire fédérale et aux récentes corrections observées sur les valeurs technologiques, notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle.



Plusieurs sociétés ont également profité de cette dynamique pour préparer leur entrée sur les marchés. Lundi, Once Upon a Farm, cofondée par l'actrice Jennifer Garner, et Bob's Discount Furniture ont dévoilé les modalités de leurs futures IPO. EquipmentShare.com et BitGo ont de leur côté réalisé des débuts remarqués en Bourse la semaine précédente, signalant un intérêt renouvelé des investisseurs pour des profils d'entreprises variés. Forgent Power, par sa position stratégique dans les infrastructures critiques, entend capitaliser sur cette fenêtre favorable pour renforcer sa croissance.