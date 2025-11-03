Forsee Power annonce la nomination de Philippe Platon comme Chief Financial Officer dans le cadre de son plan stratégique RePower27, destiné à renforcer la performance financière et la stabilité du Groupe.

Diplômé de HEC et fort de plus de 30 ans d'expérience en finance, dont 20 dans l'industrie, il a exercé chez Lafarge et WeMaintain.

Spécialiste du pilotage de la performance et de la transformation, il contribuera à la création de valeur durable de Forsee Power.
Christophe Gurtner, le dirigeant, salue une arrivée qui soutiendra la trajectoire de croissance rentable et la mise en oeuvre du plan RePower27.