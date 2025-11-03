Forsee Power annonce la nomination de Philippe Platon comme Chief Financial Officer dans le cadre de son plan stratégique RePower27, destiné à renforcer la performance financière et la stabilité du Groupe.
Diplômé de HEC et fort de plus de 30 ans d'expérience en finance, dont 20 dans l'industrie, il a exercé chez Lafarge et WeMaintain.
Spécialiste du pilotage de la performance et de la transformation, il contribuera à la création de valeur durable de Forsee Power. Christophe Gurtner, le dirigeant, salue une arrivée qui soutiendra la trajectoire de croissance rentable et la mise en oeuvre du plan RePower27.
Forsee Power est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de batteries intelligents destinés au marché de l'électromobilité. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente, installation et mise en service de systèmes de batteries lithium-ion (97,8%) : destinés aux véhicules électriques légers (vélos électriques, scooters électriques et véhicules légers de 1 à 4 roues), aux véhicules lourds (véhicules agricoles, de chantier et industriels, véhicules utilitaires, camions, bus, véhicules ferroviaires et navires), aux unités de stockage stationnaires (résidentielles, commerciales et industrielles), aux équipements médicaux, aux objets connectés, aux systèmes domotiques, aux équipements robotiques et aux outillages professionnels ;
- prestations de services (1,5%) : prestations de financement (location de batteries), de gestion du cycle de vie des batteries et de services après-vente ;
- autres (0,7%).
A fin 2024, le groupe dispose de 5 sites de production implantés en France, en Pologne, en Inde, aux Etats Unis et en Chine.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (10,3%), Europe (78,3%), Asie (9,1%), Etats-Unis (0,4%) et autres (1,9%).
