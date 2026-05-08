Forsee Power creuse ses pertes en 2025

Forsee Power publie un résultat net consolidé de -28 MEUR au titre de l'exercice 2025, contre -12,1 MEUR un an auparavant, ainsi qu'un résultat opérationnel courant de -18,3 MEUR, à comparer à -10,8 MEUR en 2024.

Son chiffre d'affaires a diminué de 20,6%, à 120,5 MEUR, le segment des véhicules lourds étant demeuré prépondérant, avec 106,2 MEUR de chiffre d'affaires, soit 88% de l'activité totale du groupe.



"L'exercice 2025 a été marqué par un environnement de marché plus exigeant, qui a pesé sur notre niveau d'activité et nos résultats", explique Christophe Gurtner, fondateur et PDG de la société de systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques.



"Dans ce contexte, Forsee Power a poursuivi ses efforts d'adaptation avec une attention soutenue portée à la maîtrise des coûts, au renforcement de sa structure financière ainsi qu'au développement de son portefeuille de produits, de services et de clients", poursuit-il.



Christophe Gurtner affirme cependant que le groupe "reste pleinement mobilisé sur l'exécution de sa feuille de route stratégique et sur le renforcement progressif de ses fondamentaux opérationnels et financiers".