Forsee Power publie un résultat net consolidé de -28 MEUR au titre de l'exercice 2025, contre -12,1 MEUR un an auparavant, ainsi qu'un résultat opérationnel courant de -18,3 MEUR, à comparer à -10,8 MEUR en 2024.
Son chiffre d'affaires a diminué de 20,6%, à 120,5 MEUR, le segment des véhicules lourds étant demeuré prépondérant, avec 106,2 MEUR de chiffre d'affaires, soit 88% de l'activité totale du groupe.
"L'exercice 2025 a été marqué par un environnement de marché plus exigeant, qui a pesé sur notre niveau d'activité et nos résultats", explique Christophe Gurtner, fondateur et PDG de la société de systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques.
"Dans ce contexte, Forsee Power a poursuivi ses efforts d'adaptation avec une attention soutenue portée à la maîtrise des coûts, au renforcement de sa structure financière ainsi qu'au développement de son portefeuille de produits, de services et de clients", poursuit-il.
Christophe Gurtner affirme cependant que le groupe "reste pleinement mobilisé sur l'exécution de sa feuille de route stratégique et sur le renforcement progressif de ses fondamentaux opérationnels et financiers".
Forsee Power est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de batteries intelligents destinés au marché de l'électromobilité. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente, installation et mise en service de systèmes de batteries lithium-ion (97,8%) : destinés aux véhicules électriques légers (vélos électriques, scooters électriques et véhicules légers de 1 à 4 roues), aux véhicules lourds (véhicules agricoles, de chantier et industriels, véhicules utilitaires, camions, bus, véhicules ferroviaires et navires), aux unités de stockage stationnaires (résidentielles, commerciales et industrielles), aux équipements médicaux, aux objets connectés, aux systèmes domotiques, aux équipements robotiques et aux outillages professionnels ;
- prestations de services (1,5%) : prestations de financement (location de batteries), de gestion du cycle de vie des batteries et de services après-vente ;
- autres (0,7%).
A fin 2024, le groupe dispose de 5 sites de production implantés en France, en Pologne, en Inde, aux Etats Unis et en Chine.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (10,3%), Europe (78,3%), Asie (9,1%), Etats-Unis (0,4%) et autres (1,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.