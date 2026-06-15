Forsee Power fournit ses systèmes Pulse Plus Rail à Wabtec

Forsee Power annonce avoir conclu un protocole d'accord avec Wabtec afin d'accélérer la collaboration autour de l'intégration de ses systèmes de batteries Pulse Plus Rail dans les plateformes de locomotives de Wabtec, en vue d'offrir des performances améliorées, une fiabilité accrue et un coût total de possession optimisé.

Reposant sur les cellules LTO de dernière génération de Toshiba, le système Pulse Plus Rail de Forsee Power offre une durée de vie pouvant atteindre 20 ans, une puissance très élevée et une large plage de tension allant jusqu'à 1 500 VDC. En plus des applications pour locomotives, il prend en charge les opérations de recharge rapide.



"Conçu avec une gestion thermique liquide avancée, Pulse Plus Rail garantit une durée de vie prolongée des batteries, même dans des conditions extrêmes et lors de cycles d'utilisation très exigeants. Le système répond également aux normes de sécurité les plus strictes", ajoute le groupe.



"Conçue pour faciliter la maintenance, l'architecture offre un accès aisé aux composants électroniques et électromécaniques tout en garantissant une isolation électrique complète conforme aux procédures LOTO pour des opérations de maintenance sécurisées", poursuit Forsee Power.



L'architecture électrique est conçue pour répondre aux exigences des applications ferroviaires de fret et de transport de voyageurs. Elle ouvre également de nouvelles opportunités dans les applications pour camions miniers, un autre marché stratégique où Wabtec est un leader mondial dans le développement de chaînes de traction.