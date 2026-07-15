Forsee Power négocie avec FCAP Investors pour renforcer ses fonds propres

Forsee Power SA, l'expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce entrer en négociation exclusive avec FCAP Investors Pte. Ltd. Cette démarche fait suite à une offre d'investissement reçue de la part de FCAP, visant à renforcer ses fonds propres de Forsee Power et à accompagner l'exécution de son plan stratégique RePower27.

Cette offre s'inscrit dans le cadre des discussions engagées par Forsee Power afin de renforcer sa structure financière, dans un environnement de marché exigeant.



L'opération envisagée prendrait la forme d'un renforcement des fonds propres de Forsee Power, notamment par voie d'augmentation de capital d'un montant total d'environ 20 millions d'euros, sous réserve de l'obtention de l'autorisation préalable du ministère de l'Économie au titre du contrôle des investissements étrangers en France, de la finalisation de la documentation contractuelle et des décisions des organes sociaux compétents.



L'investissement projeté serait réalisé par FCAP Investors Pte. Ltd via une société dédiée basée à Singapour sur la base d'un cours de 0,25 euro (sous réserve d'un accord définitif). Le fonds FCAP Investors Pte. Ltd est spécialisé dans les investissements à long terme dans des entreprises à forte croissance, notamment dans les secteurs d'innovation technologique, de la fabrication de pointe, de la transition énergétique et du secteur industriel.



L'offre de FCAP Investors Pte. Ltd envisage également l'acquisition de la totalité de la participation détenue par Mitsui & Co par FCAP Investors Pte. Ltd, Eurazeo et Noria, concomitamment à la réalisation de l'augmentation de capital proposée.



A l'issue de la réalisation de l'augmentation de capital et de l'acquisition des titres de Mitsui & Co, et selon les termes de l'opération envisagée, FCAP Investors Pte. Ltd deviendrait l'un des principaux actionnaires de la société (la participation resterait, dans tous les cas, inférieure à 30%).



Dans le cadre de son offre, FCAP Investors Pte. Ltd a sollicité une représentation avec droit de vote au conseil d'administration.



Les actionnaires actuels de la société, Bpifrance Investissement (fonds SPI), Eurazeo et Noria, participeraient également à l'augmentation de capital envisagée, matérialisant le renouvellement de leur confiance dans le projet industriel de Forsee Power et leur soutien auprès du Management dans l'exécution de la feuille de route stratégique et du plan RePower27.



