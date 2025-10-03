Un groupe d’actionnaires de Tesla, appuyé par plusieurs responsables politiques américains, appelle à rejeter le plan de rémunération historique de 1 000 milliards de dollars proposé pour Elon Musk. La proposition, soumise au vote en novembre, suscite une vive controverse sur la gouvernance du constructeur. Le SOC Investment Group et les trésoriers du Nevada, du Nouveau-Mexique et du Connecticut dénoncent une stratégie visant à retenir Musk "à tout prix", alors que Tesla connaît des retards dans ses objectifs stratégiques et une dégradation de ses performances. La coalition s’oppose aussi à la reconduction de trois administrateurs jugés défaillants dans leur rôle de supervision.

Le projet du conseil d’administration constituerait la plus importante rémunération jamais accordée à un dirigeant d’entreprise. Il prévoit l’octroi d’actions équivalant à 1 000 milliards de dollars, conditionnés à l’atteinte de cibles ambitieuses. Tesla justifie ce mécanisme par un alignement direct entre les gains de Musk et la création de valeur pour les actionnaires. L’entreprise souligne que l’intéressé ne percevrait rien en cas d’échec. Mais les inquiétudes persistent, d’autant que l’action du groupe reste sous pression malgré un record de livraisons trimestrielles, dans un contexte marqué par la fin du crédit d’impôt fédéral sur les véhicules électriques.

Le camp des opposants compte aussi Brad Lander, contrôleur de la ville de New York, qui milite de longue date pour une gouvernance plus stricte dans les grandes entreprises cotées. Cette mobilisation illustre les tensions croissantes entre la nécessité d’un contrôle accru des dirigeants et l’influence personnelle d’Elon Musk, déjà engagé dans plusieurs autres entreprises stratégiques comme SpaceX, X et xAI. Le vote de novembre devrait constituer un test majeur pour l’équilibre entre culte du fondateur et responsabilité actionnariale.