Au troisième trimestre 2025, VusionGroup indique avoir réalisé un chiffre d'affaires ajusté de 355 MEUR, en progression de 59% par rapport au T3 2024.
Cette croissance est portée par la forte performance de la zone Amériques et Asie-Pacifique, qui affiche un chiffre d'affaires ajusté de 255 MEUR, en envolée de 104%. La zone EMEA, plus stable, progresse de 3% avec un chiffre d'affaires de 101 MEUR.
'Le 3ème trimestre s'est inscrit en ligne avec la tendance du premier semestre et en cohérence avec notre guidance annuelle de croissance forte. (...) Nous prévoyons le plus gros trimestre de notre histoire au 4ème trimestre avec un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros pour atteindre notre objectif de 1,5 milliard d'EUR sur l'ensemble de l'année', indique Thierry Gadou, Président-Directeur général de VusionGroup.
Les prises de commandes sur douze mois glissants progressent quant à elles de 26% à 1764 MEUR, reflétant la solidité de la demande, notamment en Amérique du Nord et en Europe.
Côté perspectives, VusionGroup confirme ses objectifs annuels, à savoir un chiffre d'affaires ajusté de 1,5 MdEUR (+50% sur un an), une croissance de plus de 80% pour les activités VAS, ainsi qu'une amélioration de la marge d'EBITDA ajusté de +200 à +300 points de base par rapport à 2024. La génération de Free Cash Flow est attendue positive pour l'exercice.
VusionGroup a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.
