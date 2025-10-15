Forte croissance du trafic trimestriel chez Vinci Airports, tiré par l'Asie & Amériques

VINCI Airports a enregistré une forte croissance du trafic au troisième trimestre, avec 94 millions de passagers accueillis, en augmentation de +4,2 % par rapport à l'année précédente, soit 3,8 millions de voyageurs supplémentaires.



L'été 2025 a été caractérisé par une bonne performance dans la plupart des aéroports. Les taux élevés de remplissage et une offre de sièges en hausse des compagnies aériennes ont favorisé cette expansion.



Dans le détail, au Portugal, la saison estivale a été marquée par une croissance solide du trafic à Lisbonne, et plus encore à Porto, Faro et Funchal (+7 % en moyenne sur ces 4 plateformes).



La forte demande estivale au Japon, illustrée par l'augmentation des taux de remplissage en dépit d'une offre en sièges accrue, a été stimulée par la tenue de l'Exposition Universelle à Osaka. Les liaisons avec la Chine ont été très fréquentées (+51 % par rapport à 2024 ; +24 % par rapport à 2019), grâce à l'augmentation significative des vols proposés par les compagnies aériennes chinoises.



Le Mexique progresse nettement, notamment Monterrey (+15%), et le Brésil affiche une hausse à deux chiffres. Le Royaume-Uni pâtit d'une réduction de sièges (Gatwick, Belfast), tandis que la France (Nantes, Lyon) tient bien en août.



Dans les deux dernières acquisitions du réseau VINCI Airports, à Édimbourg comme à Budapest, la progression du trafic a été remarquable, portée par les destinations d'Europe de l'Ouest et du pourtour méditerranéen.