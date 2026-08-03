L'essentiel :

- Le chiffre d'affaires consolidé atteint 57,3 MEUR, en progression de 71%.

- L'activité micro-drones professionnels croît de 134%, avec un chiffre d'affaires de 42,1 MEUR.

- Le groupe affiche un résultat opérationnel courant positif de 2,6 MEUR pour le deuxième semestre consécutif.



Au premier semestre 2026, le groupe Parrot enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 57,3 MEUR, soit une hausse de 71% par rapport à la même période en 2025. Cette croissance est principalement portée par l'activité micro-drones professionnels, dont le chiffre d'affaires atteint 42,1 MEUR, en progression de 134%. L'activité Solutions pour infrastructures essentielles reste stable à taux de change constants.



Le résultat opérationnel courant s'établit à 2,6 MEUR, contre une perte de 12,9 MEUR un an plus tôt. Ce résultat bénéficie d'un produit d'assurance non récurrent de 2,5 MEUR net. Hors cet élément, Parrot atteint l'équilibre opérationnel pour le deuxième semestre consécutif. Le résultat net part du groupe s'élève à 2,1 MEUR. La consommation de trésorerie opérationnelle est réduite à 2,2 MEUR, contre 13,7 MEUR au premier semestre 2025.



Au deuxième trimestre 2026, l'activité micro-drones réalise un chiffre d'affaires de 20,8 MEUR, en croissance de 178% à taux de change courants. La gamme ANAFI UKR contribue à cette progression, avec des livraisons significatives dans plusieurs pays, dont les Etats-Unis, le Canada et la France. Par ailleurs, l'autopilote CHUCK 3.0 est en phase de démonstrations et de certification avant un déploiement commercial potentiel.



L'activité Solutions pour infrastructures essentielles affiche un chiffre d'affaires de 15,1 MEUR au premier semestre 2026, stable à taux de change constants. Plusieurs contrats structurants ont été remportés, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, aux États-Unis et en Floride.

Parrot anticipe une nouvelle croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2026, tout en tenant compte d'une base de comparaison plus élevée au second semestre.

Le titre Parrot gagne 10% à 11 EUR en matinée à la Bourse de Paris.



Consultez le communiqué complet sur Zonebourse : Parrot : PARROT : RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2026 | Zonebourse



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