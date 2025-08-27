Le groupe minier australien - dont la production représente près de 8% du total mondial - publiait hier ses résultats annuels.

L'exercice 2025 a été marqué par un cash-flow d'exploitation en compression - cours du minerai de fer sous le seuil de 100$ oblige - et un niveau d'investissements plus élevé que de coutume, notamment pour financer le développement de nouvelles technologies dites 'décarbonées'.

Fortescue annonce sans détour que ce pic de dépenses en capital est parti pour durer l'an prochain - c'est-à-dire qu'il dépassera vraisemblablement quatre milliards de dollars (US). En conséquence, le dividende a été réduit et ramené à son seuil pré-pandémie.

Les analystes de Zonebourse estiment qu'environ un quart des dépenses en capital du groupe sont discrétionnaires. Les trois-quarts demeurent essentiels pour maintenir la production à niveau et les infrastructures en l'état.

À cet égard, hors circonstances exceptionnelles, ils restent confiants sur la capacité du groupe dirigé par le charismatique John Forrest à générer un profit cash d'au moins trois milliards de dollars par an.

Cette capacité bénéficiaire est à rapporter à une capitalisation boursière de près de quarante milliards de dollars. Naturellement, elle pourrait rapidement bondir si le cours du minerai de fer reprenait des couleurs.

Il oscille actuellement aux alentours de cent dollars la tonne, c'est-à-dire proche de son point d'équilibre, entre le plus bas de 2016 à cinquante dollars la tonne, et le pic de 2021 lorsqu'il dépassait deux cents dollars la tonne.

Fortescue, dont la politique consiste toujours à distribuer les deux-tiers de ses profits aux actionnaires sous forme de dividendes, maintient un endettement bien structuré et des ratios de solvabilité très satisfaisants.

Ses multiples de valorisation actuels - que ce soit du profit d'exploitation, du cash-flow libre, des capitaux propres ou du rendement sur dividende - laissent apparaître une cotation proche de sa moyenne historique.