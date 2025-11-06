L’action Fortinet recule de près de 7% durant la séance de ce jeudi, après l’annonce de prévisions jugées décevantes pour le quatrième trimestre. La société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 1,83 et 1,89 milliard de dollars, avec un point médian légèrement en dessous de la moyenne des attentes des analystes, fixée à 1,88 milliard selon LSEG. Cette révision à la baisse s’inscrit dans un contexte marqué par la réduction des dépenses technologiques, les entreprises freinant leurs investissements en raison de l’inflation persistante et de taux d’intérêt élevés.

Fortinet, spécialisé dans les services de cybersécurité intégrés, subit comme d’autres acteurs du secteur l’impact de ce ralentissement budgétaire. Néanmoins, l’entreprise poursuit sa transition vers un modèle fondé sur les abonnements et intègre progressivement des outils d’intelligence artificielle générative dans ses produits. Une orientation stratégique qui vise à répondre à la demande croissante pour des solutions de sécurité cloud.

Au troisième trimestre, Fortinet a dépassé les attentes avec un chiffre d’affaires de 1,72 milliard de dollars, contre 1,70 milliard prévu, et un bénéfice de 74 cents par action, supérieur aux 63 cents anticipés. Malgré ces résultats solides, les perspectives prudentes pour la fin d’année ont pesé sur la valorisation du groupe, en concurrence directe avec des acteurs comme Palo Alto Networks, Cisco Systems et Check Point Software Technologies.