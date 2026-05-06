Fortinet relève ses objectifs annuels grâce à la forte demande en cybersécurité
Fortinet a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'année, porté par une demande soutenue pour les solutions de cybersécurité. L'annonce a été saluée par les marchés, avec un bond de près de 15% du titre après la clôture. Le secteur bénéficie de la généralisation du travail hybride et de l'essor de l'intelligence artificielle, deux tendances qui augmentent les risques de cyberattaques et renforcent les besoins des entreprises en matière de protection numérique.
Les analystes observent également une accélération de la consolidation du marché de la cybersécurité, favorable à des groupes comme Fortinet. Sa plateforme intégrée couvre les réseaux, le cloud et la sécurité des terminaux, permettant aux entreprises de simplifier leurs infrastructures tout en réduisant leurs coûts. Le groupe prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,71 et 7,87 milliards de dollars, contre une précédente estimation située entre 7,50 et 7,70 milliards.
Fortinet anticipe également un bénéfice ajusté par action compris entre 3,10 et 3,16 dollars, supérieur à la précédente fourchette de 2,94 à 3 dollars. Pour le deuxième trimestre, le groupe table sur des revenus compris entre 1,83 et 1,93 milliard de dollars, légèrement au-dessus des attentes du marché selon LSEG. Au premier trimestre clos fin mars, Fortinet a enregistré un chiffre d'affaires de 1,85 milliard de dollars, dépassant les prévisions des analystes fixées à 1,73 milliard.
Fortinet, Inc. est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de logiciels et d'équipements intégrés de cybersécurité destinés à la protection des réseaux et des infrastructures des systèmes d'information ainsi qu'à la protection des données des entreprises et des administrations.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (67,4%) et de produits (32,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (28,4%), Amériques (11,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (41,7%) et Asie-Pacifique (18,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.