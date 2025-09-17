Forvia annonce avoir émis 500 millions de dollars d'obligations senior à échéance 2033 à 6,750%, la seconde émission obligataire en dollars de l'équipementier automobile, après une première émission de 500 MUSD placée en mars dernier.
'Cette transaction, largement sursouscrite, s'inscrit dans le cadre de la diversification continue des sources de financement du groupe et a considérablement élargi sa base d'investisseurs institutionnels américains', explique-t-il.
Le règlement-livraison est prévu le 23 septembre, sous réserve des conditions habituelles. Forvia a l'intention d'utiliser le produit pour rembourser ses dettes financières à long terme existantes et prolonger la maturité moyenne de sa dette.
Les obligations ont obtenu les notations de crédit 'BB+' par Fitch, 'B1' par Moody's et 'BB-' par Standard & Poor's. Une demande d'admission à la cote officielle d'Euronext Dublin (Global Exchange Market) sera déposée.
Publié le 17/09/2025 à 10:40
