Forvia va amélioré son profil de dette en remboursant 700 millions d'euros d'obligations 2031 avec les 600 millions d'euros de sa nouvelle émission 2031 et des liquidités disponibles.
Forvia a décidé d'augmenter de 600 millions d'euro à 700 millions d'euros en valeur nominale totale le montant maximum des Obligations Liées au Développement Durable 2027 et des Obligations Senior 2027 acceptées dans le cadre des Offres de Rachat.
Ces Offres de Rachat réduisent l'encours des Obligations Liées au Développement Durable 2027 à 700 millions d'euros, contre 900 millions d'euros en circulation, et celui des Obligations Senior 2027 à 390 millions euros, contre 890 millions d'euros en circulation.
'La date de règlement des Offres de Rachat devrait être le 15 septembre 2025, ou dès que cela sera raisonnablement possible après cette date' précise le groupe.
Publié le 11/09/2025 à 18:24
