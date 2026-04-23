Forvia : Apollo prêt à racheter l'activité "intérieurs" pour 1,4 milliard d'euros

Le géant du capital investissement Apollo Global Management serait sur le point de conclure l'acquisition de la division "intérieurs" de l'équipementier automobile français Forvia.

Selon des informations rapportées par Bloomberg, la société de private equity finalise un accord en vue de l'acquisition de l'activité d'intérieurs automobiles de Forvia. La transaction pourrait valoriser cet actif autour de 1,4 MdEUR, d'après des sources proches du dossier.



Les discussions sont toujours en cours et aucun accord définitif n'est garanti à ce stade. Ni Apollo ni Forvia n'a souhaité commenter.



Cette perspective de cession est accueillie avec enthousiasme par les investisseurs. A l'ouverture de la Bourse de Paris ce matin, Forvia s'envolait de 8%, prolongeant une dynamique exceptionnelle. Sur les 12 derniers mois, le titre affiche une progression de plus de 50%. Cette dynamique porte la capitalisation boursière du groupe français à environ 2 MdsEUR.