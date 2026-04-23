Selon des informations rapportées par Bloomberg, la société de private equity finalise un accord en vue de l'acquisition de l'activité d'intérieurs automobiles de Forvia. La transaction pourrait valoriser cet actif autour de 1,4 MdEUR, d'après des sources proches du dossier.
Les discussions sont toujours en cours et aucun accord définitif n'est garanti à ce stade. Ni Apollo ni Forvia n'a souhaité commenter.
Cette perspective de cession est accueillie avec enthousiasme par les investisseurs. A l'ouverture de la Bourse de Paris ce matin, Forvia s'envolait de 8%, prolongeant une dynamique exceptionnelle. Sur les 12 derniers mois, le titre affiche une progression de plus de 50%. Cette dynamique porte la capitalisation boursière du groupe français à environ 2 MdsEUR.
FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (31,2% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,4%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- équipements audiovisuels et multimédias (17,5%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- systèmes d'échappement (15,3% ; n° 1 mondial) ;
- équipements d'éclairage (13,9%) ;
- autres (3,7%).
A fin 2025, le groupe dispose de 246 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,2%), Allemagne (10,2%), Europe (30,2%), Chine (19,8%), Asie (6,4%), Amériques (26%), Moyen-Orient et Afrique (1,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.