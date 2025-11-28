Forvia a confirmé vendredi avoir engagé un processus de cession concernant certaines parties de son portefeuille, y compris sa branche d'aménagements intérieurs des véhicules ("Business Group Interiors") suite à la parution dans la presse d'informations évoquant une possible vente de la division.

Dans un bref communiqué, l'équipementier automobile explique ne pas être en mesure, du fait de son statut de société cotée, de commenter les rumeurs de marché ou de communiquer sur des éléments spécifiques de toute offre confidentielle, à commencer par la valorisation ou le prix des actifs concernés.



Le groupe rappelle cependant qu'il mène actuellement un examen stratégique "approfondi de son portefeuille", sans apporter davantage de clarifications sur les processus de cession qu'il conduit actuellement.



"Aujourd'hui, notre priorité reste d'exécuter notre feuille de route avec rigueur et responsabilité, tout en améliorant notre performance et en donnant à nos équipes les moyens de progresser, alors que nous poursuivons notre transformation stratégique", indique-t-il ce matin.



Après avoir bondi de 15% ces cinq dernières séances sur fond de regain de spéculations sur d'éventuelles cessions, le titre avançait encore de 0,7% aujourd'hui, ce qui porte à plus de 33% ses gains sur les trois derniers mois.