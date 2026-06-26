Forvia continue de reculer malgré l'avis positif de Jefferies
Déjà en baisse de 2,74% jeudi, le titre Forvia poursuit son repli (-1,79%, à 9,118 euros) malgré une note globalement positive de Jefferies qui a pu assister à une conférence téléphonique de pré-clôture semestrielle.
La banque d'investissement américaine retient que dans l'ensemble, les performances du premier semestre sont en ligne avec les attentes, ce qui place l'équipementier automobile sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs 2026. Un léger impact de change défavorable a été évoqué.
En Europe, la surperformance s'est maintenue, tandis qu'en Chine, la sous-performance s'est poursuivie, avec toutefois une légère amélioration séquentielle.
En ce qui concerne les divisions, une bonne croissance a été enregistrée pour l'Electronique, tandis que pour le segment Sièges, l'impact lié à BYD persiste, mais la situation s'améliore. Pour Clarion, la forte croissance s'est poursuivie, à un rythme néanmoins inférieur, et enfin pour l'activité Eclairages, une amélioration par rapport au premier trimestre a été relevée, même si elle reste en territoire négatif.
Inflation et perspectives financières
Jefferies indique également que l'inflation des coûts a nettement augmenté au deuxième trimestre et que Forvia atténue activement cet impact et prévoit de répercuter ou de récupérer ces éléments dans le courant de l'année. Le groupe a également indiqué que son exposition aux puces mémoires est limitée (50 millions d'euros) et que la situation dans ce domaine était sous contrôle.
La prévision d'une marge comprise entre 6% et 6,5% sur l'ensemble de l'année a été confirmée, avec une pondération plus forte sur le second semestre. Parallèlement, l'impact positif du plan de redressement interne est attendu à 110 millions d'euros sur l'année, avec une répartition estimée à environ 40/60 entre le premier et le second semestre.
La recommandation de Jefferies est toujours à l'achat, avec une cible de cours de 17 euros, soit un potentiel de hausse de 83%.
FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (31,2% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,4%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- équipements audiovisuels et multimédias (17,5%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- systèmes d'échappement (15,3% ; n° 1 mondial) ;
- équipements d'éclairage (13,9%) ;
- autres (3,7%).
A fin 2025, le groupe dispose de 246 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,2%), Allemagne (10,2%), Europe (30,2%), Chine (19,8%), Asie (6,4%), Amériques (26%), Moyen-Orient et Afrique (1,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.