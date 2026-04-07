Forvia dans le rouge, Berenberg table sur une baisse des revenus de 24% au premier trimestre
A la suite d'une conférence téléphonique pré-clôture tenue par Forvia le 2 avril dernier, Berenberg a actualisé son modèle et présenté ses estimations de ventes pour le premier trimestre 2026. Le titre cède 1,53%, à 9,792 euros.
Les analystes estiment que l'équipementier automobile a adopté un ton relativement prudent concernant l'évolution des ventes au premier trimestre, qui vont être marquées notamment par des volumes sectoriels plus faibles, des effets de change défavorables ainsi qu'un mix-client difficile en Chine.
Toutefois, ces trois premiers mois de l'exercice 2026 se sont déroulés conformément aux attentes de l'entreprise, explique Berenberg, et restent, pour l'instant, cohérents avec les objectifs annuels. Pour rappel, le groupe table cette année sur un chiffre d'affaires compris entre 20 et 21 milliards d'euros à taux de change constants, une marge opérationnelle entre 6 et 6,5% du chiffre d'affaires et un cash-flow net supérieur ou égal à 3% du chiffre d'affaires. En 2025, les revenus étaient de 21,3 milliards d'euros, la marge opérationnelle à 6% et le flux de trésorerie disponible à 3,9%. En résumé, les objectifs 2026 sont quasiment tous inférieurs à ce qui a été réalisé en 2025.
Berenberg laisse ses estimations inchangées, mais réduit ses multiples de valorisation pour tenir compte de la récente dégradation du secteur à la suite du conflit en cours au Moyen-Orient. L'objectif de cours passe à 13 euros, contre 15 euros précédemment, avec une recommandation maintenue à l'achat. Les analystes estiment toutefois que les impacts directs liés à la guerre sont limités à ce jour, mais les hausses de prix liées à l'inflation sont, par nature, dilutives pour les marges et interviennent généralement avec un décalage. Des pressions inflationnistes généralisées pourraient également finir par peser sur les coûts et les volumes de production à partir du deuxième trimestre, si le conflit devait persister.
Pour revenir au premier trimestre, Berenberg table sur une croissance organique légèrement supérieure à la production mondiale de véhicules légers (-4% sur un an). Les effets de change défavorables sont estimés à 250 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année. Au total, les revenus devraient s'élever à 5,079 milliards d'euros au premier trimestre 2026, contre 6,702 milliards d'euros en 2025, soit une baisse de 24,22%.
FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (31,2% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,4%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- équipements audiovisuels et multimédias (17,5%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- systèmes d'échappement (15,3% ; n° 1 mondial) ;
- équipements d'éclairage (13,9%) ;
- autres (3,7%).
A fin 2025, le groupe dispose de 246 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,2%), Allemagne (10,2%), Europe (30,2%), Chine (19,8%), Asie (6,4%), Amériques (26%), Moyen-Orient et Afrique (1,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.