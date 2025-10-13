Forvia a annoncé lundi avoir été sélectionné en vue de fournir au constructeur automobile sud-coréen Hyundai et à sa filiale Kia des sièges qui seront destinés à des modèles produits et commercialisés à l'international, une première dans le partenariat qui lie les deux groupes depuis 2002.
L'équipementier français indique avoir été retenu, à l'issue d'un rigoureux processus d'évaluation, afin de concevoir les sièges pneumatiques permettant le soutien lombaire pour trois modèles devant être lancés en Europe et aux Etats-Unis à horizon 2027.
Il s'agit d'une première pour Forvia, qui fabriquait jusqu'ici uniquement les mécanismes de sièges pour les véhicules que Hyundai et Kia assemblait en Corée du Sud, ce qui représentait toutefois une manne de 2,8 millions d'unités annuelles sur les 4,6 millions de voitures produites chaque année par le constructeur.
Le groupe prévoit en conséquence d'accroître ses capacités de production sur son usine de Yeongcheon, l'une des quatre qu'il exploite dans le pays.
FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (32% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,9%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- équipements audiovisuels et multimédias (15,5%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- systèmes d'échappement (15,4% ; n° 1 mondial) ;
- équipements d'éclairage (14,4%) ;
- autres (3,8%).
A fin 2024, le groupe dispose de plus de 290 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,8%), Allemagne (10,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (30,7%), Asie (26,7%) et Amérique (26,5%).
