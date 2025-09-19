Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 15 septembre, le seuil de 5% du capital de Forvia et détenir 5,22% du capital et 4,44% des droits de vote de cet équipementier automobile.
La banque d'affaires new-yorkaise précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Forvia hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour la déclarante.
Forvia : Goldman Sachs dépasse les 5% du capital
Publié le 19/09/2025 à 12:00
Partager
+0,34 %
+1,27 %
© Zonebourse.com - 2025
Partager