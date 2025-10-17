Forvia : Goldman Sachs détient plus de 5% du capital
Publié le 17/10/2025 à 16:23
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Forvia hors marché.
|
Temps réel
Autres places de cotation
|Varia. 5j.
|Varia. 1 janv.
|10,88 EUR
|+0,46 %
|+1,21 %
|+25,29 %
|16:23
|Forvia : Goldman Sachs détient plus de 5% du capital
|15/10
|Forvia ex Faurecia : Zen Massage de Forvia a été choisi par un nouvel acteur chinois des véhicules électriques de luxe
Publié le 17/10/2025 à 16:23
Ajouter à une liste
0 sélectionné
Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membreConnexionInscription
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Capi.
|10,88EUR
|+0,42 %
|+1,21 %
|2,48 Md
|751,84USD
|-0,83 %
|-1,38 %
|240 Md
|16:23
|Forvia : Goldman Sachs détient plus de 5% du capital
|15/10
|Forvia ex Faurecia : Zen Massage de Forvia a été choisi par un nouvel acteur chinois des véhicules électriques de luxe
|13/10
|Paris : progresse avec prudence à l'orée d'une saison des résultats décisive
|13/10
|Forvia étend son partenariat avec Hyundai-Kia dans les sièges au-delà de la Corée
|13/10
|Forvia ex Faurecia : choisi par Hyndai-Kia pour fournir des solutions de confort
|13/10
|Forvia fournira des solutions de confort d'assise à Hyundai-Kia hors de Corée
|RE
|13/10
|Forvia va fournir des solutions de confort de siège pour Hyundai-Kia
|DJ
|03/10
|Forvia : Goldman Sachs passe sous les 5% du capital
|03/10
|Goldman Sachs passe sous les 5% du capital de Forvia
|01/10
|Forvia signe un partenariat stratégique avec Chery Automobile
|01/10
|Forvia ex Faurecia : et Chery signent une lettre d'intention pour un partenariat à long terme
|01/10
|Forvia et Chery Automobile signent une lettre d'intention de coopération stratégique mondiale
|RE
|01/10
|Forvia et Chery Automobile signent une lettre d'intention pour une coopération stratégique mondiale
|RE
|19/09
|Forvia : Goldman Sachs dépasse les 5% du capital
|19/09
|Goldman Sachs dépasse les 5% du capital de Forvia
|18/09
|Baisse de 12% de l'ANR par action de Peugeot Invest
|17/09
|Forvia : Appning Fournira une Marketplace d'Applications Embarquées à la Gamme Internationale de Véhicules de GWM
|RE
|17/09
|Forvia lance une émission obligataire de 500 millions de dollars
|MT
|17/09
|Forvia a émis 500 millions de dollars d'obligations senior
|17/09
|Forvia place avec succès 500 mlns d'obligations senior à échéance 2033
|RE
|17/09
|Forvia Émet 500 Millions de Dollars d'Obligations Senior à Échéance 2033
|RE
|15/09
|Forvia ex Faurecia : nomme Vanessa Picron au poste de vice-présidente directrice de la technologie
|15/09
|Forvia nomme Vanessa Picron au poste de vice-présidente directrice de la technologie
|RE
|15/09
|Forvia nomme une nouvelle Vice-Présidente Directrice Générale de la Technologie
|RE
|12/09
|Virbac : Euronext, Pluxee, TP...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
Trader
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national