Goldman Sachs Group a déclaré, avoir franchi indirectement en hausse, le 14 octobre 2025, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de la société Forvia et détenir, indirectement 9 883 906 actions Forvia représentant autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et 4,26% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Forvia hors marché.