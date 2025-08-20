Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 13 août, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Forvia, au résultat d'une cession d'actions hors marché.
La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 9.795.706 actions Forvia représentant autant de droits de vote, soit 4,97% du capital et 4,23% des droits de vote de cet équipementier automobile.
FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (32% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,9%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- équipements audiovisuels et multimédias (15,5%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- systèmes d'échappement (15,4% ; n° 1 mondial) ;
- équipements d'éclairage (14,4%) ;
- autres (3,8%).
A fin 2024, le groupe dispose de plus de 290 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,8%), Allemagne (10,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (30,7%), Asie (26,7%) et Amérique (26,5%).