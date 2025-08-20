Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 13 août, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Forvia, au résultat d'une cession d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 9.795.706 actions Forvia représentant autant de droits de vote, soit 4,97% du capital et 4,23% des droits de vote de cet équipementier automobile.